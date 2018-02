Video/ Torino Udinese (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 24^ giornata)

Video Torino Udinese (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita. Le reti di N'Koulou e Belotti valgono una vittoria importante per i granata in chiave Europa League

12 febbraio 2018 Umberto Tessier

Video Torino Udinese (LaPresse)

Il Torino vince la sfida per l'Europa contro l'Udinese: allo stadio Olimpico nella 24^ giornata di Serie A finisce 2-0 in favore dei granata, grazie alle reti siglate da Nicolas N'Koulou e Andrea Belotti che ritrova il gol con una grandissima azione nella giornata in cui Walter Mazzarri gli ha ridato una maglia da titolare. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento dell'incontro. Possesso palla a favore dei friulani con un 55% contro il 45% dei padroni di casa. Tredici a nove i tiri totali con otto tiri nello specchio della porta dei granata e due dei friulani. Riguardo le statistiche individuali spicca Belotti con due tiri e due occasioni da gol create. Valon Behrami ha recuperato sette palloni mentre Maxi Lopez ha perso bel quattordici palloni. Andrea Belotti e Maxi Loepz hanno commesso quattro falli ciascuno. Vittoria meritata per il Torino che ha inciso in maniera concreta nella fase offensiva contro l'Udinese che invece ha creato pochissimo.

LE DICHIARAZIONI

Il Torino vince grazie alle reti siglate da N'Koulou e Andrea Belotti contro l'Udinese di Massimo Oddo. Nicolò Frustalupi, allenatore in seconda del Torino che ha sostituito lo squalificato Walter Mazzarri, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "All'inizio abbiamo sofferto un pochino, poi la partita si è messa nel verso giusto, siamo stati bravi a far male all'Udinese. Belotti ha fatto un'ottima partita, oltre al gol ha aiutato la squadra come chiedevamo. Ora è rientrato dall'infortunio e ci vorrà un po' di tempo". Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Non ha funzionato che ci hanno annullato un gol regolare e sul gol loro c'era un fallo. Abbiamo iniziato bene, creato 3-4 palle gol subito, poi subito un gol sul un fallo precedente all'azione, abbiamo fatto la nostra partita, era una gara equilibrata e abbiamo attaccato, penso che il pareggio sarebbe stato più giusto".

© Riproduzione Riservata.