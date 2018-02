Arianna Fontana / Short track 500 m, è medaglia d'oro! "Un sogno diventato realtà" (Olimpiadi invernali 2018)

Arianna Fontana finale short track 500 metri: diretta tv e streaming video della gara. L'azzurra punta alla medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali 2018.

13 febbraio 2018 - agg. 13 febbraio 2018, 14.04 Michela Colombo

Arianna Fontana (LaPresse)

E’ una Arianna Fontana raggiante quella che si presenta ai microfoni della Rai appena dopo la premiazione dello short track 500 metri: abbiamo visto le sue lacrime per la medaglia d’oro, la portabandiera delle Olimpiadi invernali 2018 corona dunque una strepitosa carriera prendendosi il titolo a Pyeongchang. Davanti a Minjeong Choi, l’atleta di casa: quasi uno scontro generazionale, perchè la ventisettenne di Sondrio appare decisamente più “anziana” se pensiamo che la sua avversaria è nata otto anni e mezzo dopo di lei. “Io sono contenta di averla battuta sulla pista” ha detto Arianna, che ha sottolineato, con un grande sorriso, che comunque fosse andata sarebbe stata davanti alla Choi. La Fontana ha parlato di “un sogno che diventa realtà: per tante volte ho sognato questo momento, ma adesso che l’ho vissuto è ancora meglio”. C’è stato tempo anche per una domanda su un eventuale ritiro: ricordiamo che Arianna aveva più o meno deciso di smettere qualche anno fa, per poi continuare fino alle Olimpiadi 2018 - con buona ragione, a questo punto possiamo dire. A precisa imbeccata, la Fontana ha risposto dicendo di avere altre gare da disputare a Pyeongchang, e di non averci ancora pensato. Giusto così: si goda il trionfo, e poi si vedrà. (agg. di Claudio Franceschini)

ARIANNA FONTANA E' MEDAGLIA D'ORO

Ed è medaglia d’oro per Arianna Fontana! La nostra porta bandiera alle Olimpiadi Invernali di Pyengochang 2018 ha vinto la medaglia più preziosa nella finale dello short track 500 m femminile. L’Italia vince con l’atleta di Sondrio la seconda medaglia a questa edizione a Corea del Sud dopo il buon bronzo di Windisch: che successo per l’azzurra che completa così il suo palmares olimpico. Dopo argento e bronzo (ben 5 nelle precedenti edizioni delle olimpiadi) Arianna Fontana trova un attesissimo oro e davvero ben più che meritata. La finale dello short track 500 m ha infatti visto l’azzurra come protagonista assoluta: partita per prima , la Fontana ha trovato subito il primo piazzamento, mantenuto poi con fatica ma con decisione fino al traguardo finale. Neppure la padrona di casa Mijeog Choi è riuscito a insidiare di nuovo al nostra porta bandiera: anzi la coreana arrivata seconda (per soli 22 cm) è stata poi penalizzata per una sportellata alla partenza. Completano quindi il podio della finale: argento per l’olandese Van Kerkhof, con bronzo per la canadese Kim Boutin. Out la detentrice del record mondiale della disciplina, la scozzese Elise Christie, caduta.

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA GARA

Arianna Fontana affronterà tra poco la finalissima per lo short track dei 500 m alle Olimpiadi invernali 2018: a Pyeongchang la porta bandiera azzurra ha trovato posto per la gara che assegna le medaglie più preziose per la specialità che ha già regalato non poche soddisfazioni alla stessa atleta di Sondrio. Ricordiamo quindi subito che la finale dello Short track femminile dei 500 metri avrà inizia alle ore 13.07 italiane, (mentre in Corea del sud saranno le 21.07) di sera: ecco quindi la seconda grande occasioni per l’Italia di trovare una nuova medaglia a Pyeongchang 2018, dopo l’impresa nel biathlon di Windisch.

INFO STREAMIG VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE DI ARIANNA FONTANA

Ricordiamo poi he la finale dello short track femminile nei 500 m con Arianna Fontana, come pure tutte le principali gare di questa appassionante edizione a Pyeongchang delle olimpiadi invernali saranno visibili in diretta tv sulla Rai come pure sul canale Eurosport, in esclusiva sulla piattaforma di Mediaset Premium appuntamento quindi al canale Raisport (numero 57 del telecomando) sulla tv in chiaro: per colori che dispongono di un abbonamento a Premium invece il canale di riferimento sarà il numero 372. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale delle Olimpiadi Invernali 2018 all’indirizzo www.pyeongchang2018.com,

IL CAMMINO VERSO LA FINALE

Controllando i tempi segnati nella giornata di oggi da Arianna Fontana, possiamo davvero dire che il cammino dell’azzurra fino a questa finale dello short track 500 m femminile è stato impeccabile. Prima nelle sua batteria (la seconda) con il tempo di 43.214, la porta bandiera dell’Italia qui a Pyeongchang 2018, si è poi pienamente confermata ai quarti di finale. Qui Arianna Fontana ha trovato il primo posto con il tempo di 43.128, benchè la partenza sia stata funestata dalla squalifica della canadese Marianne St Gelais, tra le avversarie più ostiche. Più faticosa invece la semifinale: qui la velocista di Sondrio ha dovuto soffrire contro la coreana padrona di casa Minjeong Choi, che alla fine ha avuto la meglio negli ultimi due giri. Ora però si parla di medaglie e Arianna Fontana è ben indirizzata verso la vittoria di quella d’oro!.

© Riproduzione Riservata.