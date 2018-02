Basilea Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Basilea-Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. La squadra di Guardiola approda in Svizzera per gli ottavi di Champions.

13 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Basilea-Manchester City, LaPresse

Basilea-Manchester City, diretta dall'arbitro svedese Jonas Eriksson, martedì 13 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà una delle due sfide che segneranno il ritorno della Champions League dopo la pausa invernale, con le gare d'andata degli ottavi di finale. La sfida sembra essere sulla carta una delle più scontate di questi ottavi di finale di Champions League. Da una parte il Manchester City schiacciasassi che, al secondo anno della gestione Guardiola, sta riuscendo ad ottenere dei risultati straordinari, con ventitré partite sulle ventisette fin qui disputate in Premier League, settantanove gol segnati in campionato e sedici punti di vantaggio sul Manchester United secondo, che valgono già un'ipoteca sul quella che sarebbe la terza vittoria in Premier League negli ultimi cinque anni.

Dall'altra parte per il Basilea è già un grande successo aver superato la fase a gironi di Champions, con gli svizzeri che in campionato sono però al momento costretti a rincorrere, con cinque punti di svantaggio sullo Young Boys che punta a riprendersi lo scettro del calcio elvetico. La rincorsa in campionato resta una priorità per il Basilea, che proverà però anche a rincorrere un sogno, i quarti di finale di Champions League, pur dovendo affrontare la formazione più in forma d'Europa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Match trasmesso in diretta tv per gli abbonati Mediaset Premium in esclusiva sul canale Premium Sport 2 HD del digitale terrestre pay, con diretta streaming video via internet disponibile sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni che scenderanno in campo al St. Jakob-Park. Basilea schierato con il portiere ceko Vaclik schierato alle spalle di una difesa a quattro con Lang terzino destro, l'italiano Petretta terzino sinistro e il colombiano Balanta impiegato al fianco dell'altro ceko Such, capitano della squadra, come difensore centrale. A quattro anche la linea di centrocampo, con il norvegese Elyounoussi esterno mancino e Stocker esterno destro. Per vie centrali si muoveranno l'ivoriano Serey Die e l'albanese Xhaka, con Oberlin affiancato all'olandese Van Wolfswinkel nel tandem offensivo. Risponderà il Manchester City con il portiere brasiliano Ederson tra i pali, Walker sull'out difensivo di destra e l'ucraino Zinchenko laterale mancino di difesa, mentre l'argentino Otamendi e il francese Laporte saranno i due centrali difensivi. Il brasiliano Fernandinho a centrocampo sarà affiancato dal belga De Bruyne e dallo spagnolo David Silva, mentre il portoghese Bernardo Silva, Sterling e il bomber argentino Aguero (quattro gol per lui nell'ultimo impegno in Premier League con il Leicester) partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Basilea opporrà il 4-4-2 del tecnico svizzero Wicky al 4-3-3 mobile e senza punti di riferimento che ha già portato il Manchester City a un passo dalla Premier League. Le due formazioni si affronteranno per la prima volta nella loro storia nelle coppe europee, con gli inglesi che in questa stagione hanno finora perduto solamente due partite, l'ininfluente match conclusivo della fase a gironi di Champions contro lo Shakhtar Donetsk e la trasferta ad Anfield contro il Liverpool in Premier League.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker vedono il Manchester City strafavorito per la vittoria in Svizzera, con successo esterno quotato 1.36 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 5.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica per 11.00 quanto scommesso sull'affermazione interna elvetica. Per Unibet, over 2.5 quotato 1.57 e under 2.5 quotato 2.45.

