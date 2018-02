Ceballos alla Roma?/ Il centrocampista del Real Madrid nel mirino di Monchi

Monchi, ds della Roma - LaPresse

Non si ferma il calciomercato, nemmeno quando la finestra di trattativa è ufficialmente chiusa. Fra le squadre che si stanno già muovendo in ottica estate del 2018, attenzione alla Roma, che con grande probabilità potrebbe stravolgere la propria rosa visti i molteplici calciatori dati in partenza, su tutti Strootman, Pellegrini e Nainggolan. Anche in questa ottica va vista l’indiscrezione circolante quest’oggi in Spagna, e riportata precisamente da Don Balon. Secondo il noto portale iberico pare che il direttore sportivo della Roma, Monchi, stia guardando in casa del Real Madrid e precisamente mirerebbe a Dani Ceballos. Il 21enne centrocampista centrale della nazionale spagnola Under-21, nel giro della selezione maggiore, è stato acquistato dal Betis di Siviglia durante la scorsa sessione di mercato estiva, ma fino ad oggi ha trovato pochissimo spazio in campo.

OPERAZIONE COMPLESSA

Ceballos ha infatti disputato 16 partite, di cui sei nella Liga e 4 in Champions League, per un totale di 688 minuti di gioco, circa 45 minuti a gara. Il ds della Roma ha effettuato un primo sondaggio perlustrativo ed avrebbe fino ad ora trovato la ferma opposizione del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che non intende perdere il proprio giocatore dopo appena sei mesi. Non è da escludere però che sia lo stesso classe 1996 a spingere per lasciare il Santiago Bernabeu, magari con una formula temporanea, per poi tornare in Castiglia rivalutato. Ceballos, che compirà 22 anni il prossimo mese di agosto, è nato e cresciuto calcisticamente a Siviglia, fra le fila del Betis. Negli andalusi ha iniziato le giovanili nel 2012, prima di approdare in prima squadra nel 2015: dopo due anni, la cessione al Real.

