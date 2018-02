Federico Pellegrino/ Sci di fondo sprint: è medaglia d’argento per l’azzurro! (Olimpiadi invernali 2018)

Federico Pellegrino sci di fondo: è medaglia d'argento per l'azzurro nello sprint! Terzo podio per l'Italia alle olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang.

13 febbraio 2018 Michela Colombo

Federico Pellegrino (LAPresse)

E’ una pesantissima medaglia d’argento per Federico Pellegrino nello sprint dello sci di fondo alle olimpiadi Invernali 2018! L’aostano ha innalzato ancora una volta il tricolore e ha regalato all’Italia quella che è la terza medaglia in questa appassionate edizione delle olimpiadi a Pyeongchang. Dopo il bronzo di Windisch nel biathlon e l’oro della nostra portabandiera Arianna Fontana nella finale della 500 m femminili dello Short track, ecco che quindi il palmares si completa per gli azzurri, con l’argento. Per Pellegrino si tratta di un argento più che meritato dopo i successi ottenuti in stagione, dove per esempio ha raggiunto il secondo posto nella classifica dello sprint dietro a Klaebo, oggi medaglia d'oro. Per l'azzurro però l'appuntamento Olimpico non è finito qui: sono ancora due le gare che lo vedranno impegnato da protagonista nei prossimi giorni e quindi c'è ben poco spazio per i festeggiamenti

LA GARA DELL'AZZURRO

E’ stata senza dubbio una finale magistralmente condotta dallo stesso Federico Pellegrino: la medaglia d'argento nello sprint è più che meritata, visto anche che l'oro è parso subito affare del norvegese Klaebo, favorito d'obbligo. Partito con qualche affanno nelle fasi preliminari della gara il talento dell’aostano è esploso nella semifinale, dove ha raccolto al volo un tempo valido per giocarsi i gradini più alti del podio (3:06.17 a crono). Poi nella finalissima che si è consumata pochi istanti fa nelle piste per lo sci di fondo all’Alpesia a Pyeongchang, l’azzurro ha dato davvero tutto, gestendo con intelligenza tutti i pochi km previsti per questa attesa gara delle olimpiadi Invernali 2018. Scappato subito al via il vincitore della medaglia d’oro, il norvegese Klaebo (davvero di un altro pianeta anche oggi) Pellegrino ha sfruttato molto bene le salite per stare alle costole del russo (sotto bandiera Cio) Alexandre Bolshuov. Sul finale poi l’accesissima duello tra Pellegrino e il russo negli ultimi metri ha esaltato la folla presente: una sportellate accesissima ma che al photo finish ha concesso il trionfo meritatissimo dell’azzurro con il tempo di. 3.07.09, a + 1,34 dal norvegese

