Inter, il governo cinese frena il mercato/ Suning con le mani legate: altra estate di magra in arrivo

Suning, patron Inter - LaPresse

Il calciomercato estivo 2018 di casa Inter, sarà con grande probabilità molto simile a quello del 2017. Le notizie che giungono dalla Cina non sono infatti positive, e parlano di un nuovo freno alle multinazionali per quanto riguarda gli investimenti oltre i confini. Lo scorso 31 gennaio si è infatti riunita la Commissione nazionale cinese per le riforme e lo sviluppo, e nell’occasione è stato diramato un elenco di attività dove le varie aziende potranno investire in maniera limitata. La Cina prosegue quindi la stretta sulla fuga dei capitali all’estero, preferendo che le industrie investano nella propria nazione piuttosto che oltre i confini, e di conseguenza, anche in estate ci saranno dei margini di manovra molto limitati. Fra le attività rientranti nell’elenco, come sottolineato da NetEase Sports, alcuni settori come l'entertainment, il cinema e i soprattutto club sportivi.

ICARDI IN PARTENZA

Questo elenco entrerà ufficialmente in vigore a partire dal prossimo primo marzo, fra circa due settimane, anche se le limitazioni si sono già viste, come detto sopra, già nel 2017. Resterà quindi da capire come agirà il gruppo Suning nei confronti dell’Inter, che pare debba percorrere anche per il calciomercato estivo la via dell’autofinanziamento. La pista più percorribile è quella della cessione di un big della rosa e tutto fa pensare che la scelta possa ricadere su Mauro Icardi, con il numero 9 nerazzurro che si starebbe già guardando attorno in cerca di un top club europeo, come testimoniato anche dal recente incontro avvenuto a Vicenza fra lo stesso capitano interista e il super agente Mino Raiola. Dalla partenza dell’ex Sampdoria si potrebbero ricavare circa 110 milioni di euro, che verrebbero quindi utilizzati per nuovi colpi in ingresso.

