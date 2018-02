Juventus, Allegri/ “Non so chi sostituirà Matuidi, si decide tutto al ritorno, non bisogna prendere gol”

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Manca davvero poco alla sfida di Champions League fra la Juventus e il Tottenham, gara in programma questa sera alle ore 20:45, di scena all’Allianz Stadium di Torino. La Vecchia Signora dovrà rinunciare a qualche elemento importante per la sfida contro gli Spurs, a cominciare da Matuidi, passando per Dybala e Cuadrado, e arrivando fino a Lichtsteiner. Allegri, parla così della possibile formazione, soffermandosi in particolare sul centrocampo: «Giocherà uno con caratteristiche diverse da Blaise, Sturaro è quello che gli si avvicina di più, ma mi hanno convinto anche Marchisio e Bentancur. Altrimenti bisognerà cambiare modulo». Juve che dovrebbe comunque disporsi con il 4-3-3, il modulo che sta dando più garanzie nelle ultime uscite e che ha permesso alla stessa Vecchia Signora di subire un solo gol da due mesi a questa parte.

IL RISULTATO E KANE

Allegri ha quindi parlato della partita in se, spiegando: «Non firmo per lo zero a zero, semmai per non prendere gol. Abbiamo le stesse possibilità del Tottenham di passare il turno, dovremo fare due grandi partite. Il passaggio ai quarti si deciderà al ritorno. Speriamo di fare qualche gol in più rispetto a quelli segnati nel girone di Champions». Infine, un commento più specifico sugli avversari di questa sera, nonché su Harry Kane, che ha segnato 22 reti in campionato in questa stagione, stella assoluta della compagine allenata da Pochettino. A parlare del bomber della nazionale britannica è il difensore centrale Giorgio Chiellini: «Chi dice che il Tottenham è una squadra abbordabile è superficiale – commenta il difensore della Juventus - Kane è un attaccante straordinario, le sue statistiche dell'ultimo anno lo dimostrano. E' completo e gioca per la squadra, è vario, uno dei più forti del mondo. Uno come lui è merce rara. Kane dice che sono entrato duro su di lui una volta? Non mi ricordo, può essere».

