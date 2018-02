Juventus Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Tottenham: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Andata degli ottavi di Champions League all'Allianz Stadium

13 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Tottenham, ottavi Champions League (Foto LaPresse)

Juventus Tottenham, partita che sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, si gioca alle ore 20:45 di martedì 13 febbraio: all’Allianz Stadium torna finalmente la Champions League 2017-2018, con l’andata degli ottavi di finale. In 180 minuti a partire da questa sera la Juventus si gioca una bella fetta di stagione: i bianconeri sono ancora in corsa su tre fronti, ma è chiaro che l’Europa sia quello che interessa maggiormente. Sicuramente i tifosi chiedono a gran voce che la squadra riesca finalmente a vincere quella coppa che sfugge da 22 anni; le due finali nelle ultime tre stagioni hanno fatto venire l’acquolina in bocca, ma l’obiettivo resta estremamente difficile. Soprattutto perchè il Tottenham è avversario da prendere con le pinze: sta disputando un ottimo campionato in Premier League e grazie alla presenza in panchina di Mauricio Pochettino è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, giocandosi per esempio il titolo nazionale in almeno due occasioni. Gli Spurs sono ora chiamati al salto di qualità internazionale: chiaramente la Juventus spera che non sia questo l’anno giusto, ma sarà davvero un incrocio difficile e poco pronosticabile alla vigilia.

JUVENTUS TOTTENHAM, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Tottenham sarà un’esclusiva in diretta tv per i soli abbonati al digitale terrestre a pagamento, come tutte le partite dei bianconeri in Champions League: appuntamento dunque sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, con possibilità come sempre della diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l'applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per chi volesse essere informato anche sul risultato dell’altra partita (quella di Basilea) sarà a disposizione il programma Diretta Champions League, che su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD manda in onda, in tempo reale, le fasi salienti e i gol delle due gare che si giocano in contemporanea nella prima giornata dedicata agli ottavi di finale.

IL CONTESTO

Intervistato da Juventus Tv, l’ex Spurs Gary Lineker ha presentato questa sfida come imprevedibile e davvero interessante; di fatto sarà così, perchè la Juventus (intesa come questo attuale gruppo) ha acquisito esperienza internazionale nelle ultime stagioni ma ha a che fare con una squadra che ha un reparto offensivo pazzesco, guidato da uno dei migliori attaccanti in circolazione e con una solidità che si fa migliore giorno dopo giorno. Se la Juventus è seconda in campionato ad un punto dal Napoli ed è in semifinale di Coppa Italia (avendo già vinto 1-0 fuori casa nella partita di andata), il Tottenham si gioca un altro accesso in Champions League e giocherà gli ottavi di FA Cup contro il Rochdale, avendo dunque ottime possibilità di fare strada. Non sarà solo attacco Spurs contro difesa Juventus: i bianconeri hanno il miglior reparto offensivo della Serie A, il Tottenham da par suo ha una difesa di ottimo livello e poi a centrocampo ci sono giocatori che potrebbero decidere. E’ davvero curioso che le due squadre non si siano mai incrociate a livello ufficiale; lo scorso agosto a Wembley gli inglesi vinsero piuttosto nettamente una partita amichevole, ma è davvero difficile prendere quell’episodio per tracciare una previsione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TOTTENHAM

Per la Juventus piove sul bagnato: si è fermato anche Barzagli, che si aggiunge alle assenze già note. Dunque, se c’era qualche dubbio sulla difesa adesso è risolto: Benatia e Chiellini agiranno in mezzo, con De Sciglio (più di Lichtsteiner) a destra e Alex Sandro a sinistra. Bentancur potrebbe essere il sostituto di Matuidi affiancando Khedira e Pjanic, ma Allegri potrebbe anche decidere di giocarsela con il vecchio 4-2-3-1, cioè destinando Douglas Costa o Bernardeschi alle spalle di Higuain e con Mandzukic largo a sinistra. In caso contrario, il brasiliano e l’ex della Fiorentina sono in competizione per una maglia come esterno destro, visto che Mandzukic non dovrebbe vedersi sfilare il posto. Nel Tottenham è quasi tutto certo, a parte forse il ruolo di terzino destro nel quale Aurier e Trippier sono in ballottaggio. Rosa al completo per Pochettino: in difesa Davinson Sanchez affiancherà Vertonghen con Danny Rose a sinistra, mediana composta da Eric Dier e Moussa Dembélé mentre a far paura, come già detto, è la linea offensiva nella quale Eriksen e Son Heung-Min partono larghi giocando a lato di Dele Alli, il trequartista che segna tanto e che soprattutto deve ispirare Harry Kane, pericolo numero uno. Lucas Moura e Lamela ci sono, ma andranno in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’agenzia di scommesse Snai, la Juventus parte favorita nell’andata degli ottavi: la quota che viene assegnata alla vittoria dei bianconeri vale 2,00 che è una quota relativamente “di conforto”. Il segno 2 identifica il successo esterno del Tottenham e ha un valore di 4,25: non stiamo parlando di una cifra alta, però c’è una certa differenza tra le possibilità delle due squadre ed è dunque chiaro che la speranza sia che i bookmaker abbiano fatto bene i loro conti. C’è anche la possibilità del segno X, che è quello che dovrete giocare qualora pensiate che la partita dell’Allianz Stadium terminerà con un pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,20 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.