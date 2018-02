Lazio, rinnovo De Vrij/ La SEG vuole il 20% della clausola rescissoria: situazione di stallo

Lazio, rinnovo De Vrij, la SEG vuole il 20% della clausola rescissoria: situazione di stallo. Non arriva la fumata bianca per quanto riguarda il prolungamento del contratto di De Vrij

De Vrij, centrale della Lazio - LaPresse

Continua a non arrivare la fatidica fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij con la Lazio. Il centrale di difesa, ricordiamo, ha l’accordo in scadenza al 30 giugno di quest’anno, e teoricamente, può già accordarsi con qualsiasi società, senza prima interpellare i capitolini. I biancocelesti sono consci che in estate il nazionale olandese farà le valigie, ma l’idea è quella di firmare un prolungamento con una clausola rescissoria, di modo da evitare di perdere lo stesso giocatore a costo zero. Stando alle ultime indiscrezioni pare che lo scoglio principale sarebbe trovare l’intesa con la SEG, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore laziale. Come ha spiegato anche l’agente Fifa, Matteo Materazzi, fratello del noto campione del mondo 2006, i procuratori starebbero battendo cassa, e vorrebbero una commissione sull’operazione, ed inoltre, il 20% della clausola rescissoria da 28 milioni di euro in caso di cessione.

LE BIG DI SERIE A ALLA FINESTRA

In soldoni, gli agenti vorrebbero circa 5/6 milioni di euro, con la Lazio che invece ne intascherebbe solamente 22, a cui andrebbero poi tolte altre commissioni. Sia chiaro, meglio prendere una ventina di milioni piuttosto che rimanere a secco, fatto sta che ai biancocelesti tale richiesta della SEG non andrebbe bene, e di conseguenza bisognerà capire come evolverà la situazione. Alla finestra rimangono le principali big della Serie A, a cominciare dall’Inter, che cerca un rinforzo di qualità per la propria retroguardia in vista della stagione 2018-2019, quella che probabilmente segnerà il ritorno in Champions League della stessa compagine nerazzurra. Attenzione anche alla Juventus, squadra che non ha ancora colmato la lacuna Bonucci, ma che nelle ultime uscite ha raggiunto una solidità difensiva praticamente perfetta. Non è da escludere infine un interesse del Napoli, che in estate potrebbe perdere Albiol, sostituendolo appunto con il nazionale olandese di cui sopra.

© Riproduzione Riservata.