NBA/ Gallinari trascina i Clippers alla vittoria contro i Nets

NBA, Gallinari trascina i Clippers alla vittoria contro i Nets. Bel successo della squadra di Los Angeles, che batte la compagine di Brooklyn con il risultato di 114 a 101

Danilo Gallinari, giocatore dei Clippers - LaPresse

Tornano a vincere i Los Angeles Clippers, la franchigia meno “nobile” della metropoli californiana. Nella sfida contro i Nets di Brooklyn, la squadra di Gallinari chiude in trasferta con il risultato di 114 a 101 in proprio favore. Si tratta della quarta vittoria nelle ultime cinque uscite, una serie di successi macchiati però dalla recente sconfitta contro i Philadelphia 76ers. Nella vittoria di L.A., bene il nostro Danilo Gallinari, che ha chiuso la gara segnando 16 punti, con l’aggiunta anche di cinque rimbalzi e di due stoppate. Uno score molto simile a quello dell’azzurro nella precedente vittoria dei Clippers, quella su Detroit, con 16 punti, 4 rimbalzi e due assist. Grazie a questo successo, la franchigia californiana rimane a margine del gruppo playoff della Western Conference, noni assoluti con un record di 29 vittorie e 26 sconfitte, e una percentuale di vittorie pari 52,7.

IL RECORD DEI CLIPPERS

Un gradino più in alto dei Clippers troviamo i Pelicans, con 30 vittorie e 26 capitolazioni, per una percentuale di 53.6, e squadra senza dubbio alla portata di Danilo e compagnia. Una piccola menzione anche per un altro italiano nella NBA, Marco Belinelli, che durante la recente finestra di mercato ha lasciato gli Hawks di Atlanta. Le Aquile sono ultimissime nella Eastern con appena 17 vittorie sulle 56 gare giocate, e hanno detto addio alla guardia 31enne di San Giovanni Persiceto, che ora dovrà essere bravo a trovarsi una nuova sistemazione da free agent, ovvero, da svincolato. Un cambio di strategia per certi versi inatteso quello della squadra della Georgia, visto che nell’ultimo mercato la stessa franchigia aveva rimandato al mittente diverse proposte per l’italiano. «Abbiamo deciso di fare a meno di Belinelli – le parole del tecnico Budenholzer - per permettere a giocatori più giovani, come Tyler Dorsey, di avere maggiore spazio».

© Riproduzione Riservata.