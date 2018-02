Napoli, Ghoulam/ Il terzino torna la prossima stagione: si pesca fra gli svincolati?

Il terzino sinistro del Napoli, Faouzi Ghoulam, dovrebbe rimettere piede in campo soltanto durante la prossima stagione. Troppo alto, infatti, il rischio di un recupero affrettato e di un nuovo infortunio, e di conseguenza il nazionale algerino si rivedrà solamente dal prossimo luglio, quando inizierà il ritiro dei campani per il campionato 2018-2019. Nel frattempo il Napoli potrebbe decidere di intervenire sul mercato, per assicurarsi un giocatore che possa sostituire, per lo meno in quantità, l’ex Saint Etienne. L’idea è quella di pescare nel mercato degli svincolati, quei calciatori che sono attualmente senza una squadra e che possono essere tesserati in qualsiasi momento. Piace in particolare Siqueira, giocatore di 32 anni, dallo scorso settembre senza una squadra, che in Italia ha giocato già con Inter, Lazio, Ancona e Udinese, mentre in Spagna ha indossato le casacche, tra le altre, di Valencia e Atletico Madrid, con l’aggiunta dei portoghesi del Benfica.

OCCHIO A MILIC E MESTO

Milic, 29 anni a maggio, è un altro di quelli finiti sul taccuino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ex Fiorentina, prima di svincolarsi ha giocato in Grecia, fra le fila della squadra di Atene dell’Olympiakos, ma con scarsi risultati, visto che giocava davvero poco. Infine, attenzione alla suggestiva idea Giandomenico Mesto, calciatore che ha già giocato a Napoli fra il 2012 e il 2015, e che è in cerca di una squadra dallo scorso primo di luglio, da quando cioè è terminato il contratto con i greci del Panathinaikos. Ha 36 anni, ma conosce molto bene l’ambiente e tornerebbe di corsa al San Paolo. Inoltre, rispetto ai due di cui sopra, si accontenterebbe di un ingaggio al minimo sindacale fino alla prossima estate.

