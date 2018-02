Olimpiadi invernali 2018, Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 13 febbraio)

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: occhio a Fontana e Pellegrino

13 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Arianna Fontana (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 oggi martedì 13 febbraio propongono la quarta giornata di gare: il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie a ben otto finali che saranno disputate a partire dalla notte italiana e fino al primo pomeriggio. Un’altra giornata quindi di lusso a Pyeongchang e in tutti i vari siti olimpici, sperando che il vento non ci metta lo zampino soprattutto per quanto riguarda lo sci alpino, che è ancora fermo al palo. Ricordiamo dunque quali saranno le otto finali in programma oggi, con i rispettivi orari italiani (siamo otto ore indietro per il fuso orario rispetto alla Corea). Alle ore 2.00 di notte comincerà la finale dell’halfpipe femminile di snowboard, che non vedrà però azzurre protagoniste. Alle ore 3.30 si spera che possa cominciare la combinata maschile di sci alpino, che dovrebbe proporre a quell’ora la discesa e poi alle ore 7.00 del mattino italiano la manche di slalom. Per l’Italia sono iscritti Peter Fill che ha vinto la Coppa di specialità di combinata in questa stagione, Christof Innerhofer che è il bronzo olimpico uscente, Dominik Paris e Riccardo Tonetti che dei quattro è certamente il più adatto allo slalom, alternativa preziosa in un’Italia per il resto tutta di velocisti.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: IL PROGRAMMA DELLE OTTO FINALI DI OGGI

Alle ore 12.00 avranno inizio i 1500 metri maschili del pattinaggio di velocità su pista lunga: per l’Italia sarà in gara Andrea Giovannini che proverà a recitare da outsider anche se il suo punto forte è la gara mass start che chiuderà il programma olimpico. Praticamente in contemporanea, cioè alle ore 12.05, comincerà la finale del doppio misto del curling, competizione introdotta quest’anno nel programma delle Olimpiadi: si sfideranno per l’oro Canada e Svizzera, da segnalare invece che già alle ore 1.05 della notte il primo evento in assoluto della giornata olimpica sarà la finale per il terzo posto fra la Norvegia e gli OAR della Russia. Sarà una giornata decisiva anche per lo slittino femminile: alle ore 11.30 via alla terza manche (dopo le due disputate ieri), mentre la quarta e ultima manche prenderà il via attorno alle ore 13.00. Tra le possibili protagoniste per un piazzamento di prestigio ci saranno le azzurre Andrea Voetter e Sandra Robatscher, anche se la lotta per il podio è lontana.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: FONTANA E PELLEGRINO SPERANZE AZZURRE

Ci resta ancora da parlare di tre finali, fra cui quelle più attese dall’Italia per rimpolpare un medagliere che per ora ci ha portato un bronzo. Per lo short track infatti Arianna Fontana e Martina Valcepina a partire dalle ore 11.00 saranno protagoniste nei 500 metri femminili, che proseguiranno poi con le semifinali e la finale che da tabellone è in programma alle ore 13.09: saranno circa due ore di grande spettacolo ed emozioni con questa disciplina sempre aperta ad imprevisti ma nella quale certamente le due azzurre possono puntare ad essere grandi protagoniste - la Fontana è anche fra le principali favorite per l’oro. Fin dalle ore 9.30 invece comincerà il cammino della gara sprint di sci di fondo in tecnica classica, che oggi assegnerà il titolo sia in campo maschile sia fra le donne. Dopo le qualificazioni che ridurranno a 30 i partecipanti in ciascuna delle due gare, a partire dalle ore 12.00 si proseguirà con quarti, semifinali e finali in entrambi i tabelloni. Per la precisione, le due finali sono attese alle ore 13.25 per le donne e alle ore 13.34 per gli uomini. Riflettori puntati su Federico Pellegrino, fra i favoriti per un posto sul podio, anche se per lui sarebbe stata meglio la tecnica libera. Per l’Italia in gara in campo maschile anche Maicol Rastelli, Stefan Zelger e Mirco Bertolina, mentre le azzurre in gara in campo femminile saranno Gaia Vuerich, Greta Laurent e Lucia Scardoni. Infine, da segnalare alcuni eventi che però non assegneranno medaglie: per lo short track ci saranno le qualificazioni dei 1000 metri maschili e della staffetta sempre maschile, per lo snowboard le qualificazioni dell’halfpipe maschile e infine due partite del torneo di hockey ghiaccio femminile.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 2.00 Halfpipe femminile snowboard

Ore 3.30 e 7.00 Combinata maschile sci alpino

Ore 12.00 1500 metri maschili pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 12.05 Doppio misto curling

Ore 13.00 Singolo femminile slittino

Ore 13.09 500 metri femminili short track

Ore 13.25 Sprint tc femminile sci di fondo

Ore 13.34 Sprint tc maschile sci di fondo

