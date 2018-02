PAGELLE/ Juventus-Tottenham: i voti della partita (Champions League ottavi - primo tempo)

Pagelle Juventus Tottenham: i voti a tutti i protagonisti della partita di Champions League. Primo atto degli ottavi di finale all'Allianz Stadium, gara già importantissima per i bianconeri

13 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Juventus Tottenham, Champions League (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino si sta disputando l'incontro valido per l'andata degli ottavi di Champions League 2017-18 tra Juventus e Tottenham, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 2 a 1 in favore della formazione allenata da Massimiliano Allegri: ecco i voti del primo tempo. Partenza sprint per i bianconeri che vanno a segno due volte nei primi dieci minuti, entrambi le reti portano la firma di Gonzalo Higuain (7,5), autore di una doppietta che sembra già proiettare la Vecchia Signora verso i quarti. Nonostante l'inizio shock gli Spurs non si perdono d'animo e col passare dei minuti alzano il baricentro giocando stabilmente nella metà campo avversaria, con Buffon (7) che deve compiere un paio di prodezze per negare il gol a Harry Kane (7) che al terzo tentativo riuscirà ad accorciare le distanze. Juventus in difficoltà ma che potrebbe tornare avanti di due gol nel recupero quando Douglas Costa (7) lascia sul posto Sanchez (5) e viene steso da Aurier (5,5) all'interno dell'area: l'arbitro Brych indica il dischetto per la seconda volta, Higuain non riesce però a fare tripletta scheggiando la traversa. Gara ancora apertissima con il Tottenham che sembra averne di più, al netto del black-out nei primi dieci minuti.

VOTO JUVENTUS 6 - Inizio da sogno con due gol nei primi dieci minuti, poi i bianconeri subiscono il ritorno degli avversari e vanno in difficoltà.

MIGLIORE JUVENTUS: HIGUAIN 7,5 - Gli bastano pochissimi minuti per diventare il protagonista assoluto della serata, peccato per il rigore sbagliato prima dell'intervallo che avrebbe consentito ai bianconeri di affrontare la ripresa con più tranquillità.

PEGGIORE JUVENTUS: KHEDIRA 5,5 - Il tedesco continua a fare fatica in mezzo al campo, non ha ancora ritrovato la brillantezza fisica dei giorni migliori.

VOTO TOTTENHAM 6 - Gli Spurs pagano a caro prezzo la leggerezza nei primi minuti che gli è costata i due gol subiti, sul piano del gioco gli uomini di Pochettino stanno spadroneggiando.

MIGLIORE TOTTENHAM: KANE 7 - Dopo una serie di tentativi riesce a gonfiare la rete di Buffon, confermandosi tra gli attaccanti più in forma del momento.

PEGGIORE TOTTENHAM: SANCHEZ 5 - Si fa dribblare da Douglas Costa come un principiante, per colpa sua Aurier causa il secondo rigore contro della serata per gli Spurs. (Stefano Belli)

