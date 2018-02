Probabili formazioni/ Basilea Manchester City: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Basilea Manchester City: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Guardiola si presenta al St. Jakob Park con alcune assenze pesanti

13 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Basilea Manchester City (Foto LaPresse)

Basilea Manchester City, andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di martedì 13 febbraio: al St. Jakob Park arriva una delle squadre favorite per la vittoria del titolo. In questa stagione i Citizens non si possono più nascondere: stanno dominando il campionato, sono in corsa per ogni competizione e di fatto non hanno mai perso (se non due volte), segnando a raffica e mostrando un gioco che si avvicina molto, nelle premesse e nell’efficacia, a quello con cui Pep Guardiola aveva reso leggendario il Barcellona. Il Basilea rischia di fare da vittima sacrificale, ma sanno di non partire battuti: l’esempio da seguire è quello del Monaco, che lo scorso anno aveva fatto fuori il City proprio agli ottavi. Vero è anche che quella squadra inglese ha fatto un deciso salto di qualità, ma in ogni caso staremo a vedere; intanto possiamo leggere quali potrebbero essere i due schieramenti sul terreno di gioco del St. Jakob questa sera, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Basilea Manchester City.

QUOTE E PRONOSTICO

Non c’era dubbio sul fatto che il Manchester City partisse favorito per questa partita: la conferma arriva anche dall’agenzia di scommesse Snai, che ci dice di come la vittoria degli inglesi, identificata dal segno 2, abbia un valore di 1,33 contro il 9,75 che accompagna il segno 1 per l’affermazione del Basilea. E’ comunque buona anche la cifra posta sul segno X che dovrete giocare se pensate al pareggio: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA MANCHESTER CITY

GLI 11 DI WICKY

Il Basilea di Raphael Wicky si dispone in campo con un 4-4-2 classico, ma attenzione perchè sia Lang che Petretta hanno giocato sulla linea dei centrocampisti in un periodo (recente) nel quale i renani adottavano la difesa a tre. Oggi sono i due terzini, che proteggono una linea comandata da Suchy in coppia con Balanta; in porta c’è Vaclik. Gli esterni di centrocampo naturalmente sono più offensivi: Stocker, tornato a gennaio nella squadra in cui aveva iniziato la carriera (come lui anche Fabian Frei, che dovrebbe andare in panchina), è di fatto un trequartista che si adatterà a giocare sulla corsia destra, mentre dall’altra parte Elyounoussi è giocatore in grado di dare tanta spinta e di avanzare anche nel reparto offensivo. Sarà dunque un Basilea a trazione anteriore, nel quale Serey Dié avrà il difficile compito di sostituire l’infortunato Zuffi mettendosi in mediana al fianco di Taulant Xhaka, destinato all’impostazione della manovra e a provare a contrastare l’immensa qualità del centrocampo avversario. I due attaccanti sono Oberlin e Van Wolfswinkel: l’olandese ha già giocato tante partite in ambito internazionale e potrebbe essere l’arma segreta di un Basilea che spera nel colpo grosso.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Con quattro giocatori indisponibili, le scelte di Pep Guardiola si riducono; la rosa è abbastanza ampia da sopperire all’assenza di elementi di primo livello, e allora ecco il sempre più convincente Zinchenko utilizzato come terzino sinistro (adattato, ma anche Delph lo era) a meno che per questa partita non sia impiegato Danilo. A centrocampo invece Gundogan dovrebbe ancora essere titolare al fianco di Fernandinho, dall’altra parte De Bruyne che ha saputo trasformarsi in una mezzala d’assalto sapendo anche ripiegare e fare lavoro di pressing alto. A completare il reparto arretrato ci saranno due tra Otamendi (favorito), Laporte e Stones, con un ballottaggio tra questi ultimi due che si profila un testa a testa fino all’ultimo. Dovrebbe essere invece formato definitivamente il tridente offensivo che andrà alla ricerca dei gol per chiudere il discorso già all’andata: in posizione centrale Aguero, a destra Bernardo Silva e a sinistra Sterling, che dirotta sulla fascia originariamente di competenza di Leroy Sané che però darà forfait per questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

BASILEA (4-4-2): 1 Vaclik; 5 Lang, 17 Suchy, 23 Balanta, 28 Petretta; 14 Stocker, 20 Serey Dié, 34 T. Xhaka, 24 Elyounoussi; 19 Oberlin, 9 Van Wolfswinkel

A disposizione: 13 Salvi, 3 Lacroix, 25 Riveros, 33 Boua, 6 F. Frei, 10 Samuel Campo, 22 Alb. Ajeti

Allenatore: Raphael Wicky

Squalificati: -

Indisponibili: Vailati, Zuffi

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 5 Stones, 30 Otamendi, 35 Zinchenko; 8 Gundogan, 25 Fernandinho, 17 De Bruyne; 20 Bernardo Silva, 10 Aguero, 7 Sterling

A disposizione: 1 Claudio Bravo, 3 Danilo, 4 Kompany, 14 Lapoerte, 21 David Silva, 47 Foden, 43 Nmecha

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: -

Indisponibili: B. Mendy, Delph, Gabriel Jesus, L. Sané

© Riproduzione Riservata.