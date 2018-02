Probabili formazioni/ Juventus Tottenham: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Juventus Tottenham: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre in Champions League. Nei bianconeri ha dato forfait anche Barzagli

13 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Tottenham, Champions League (Foto LaPresse)

Juventus Tottenham è l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018: all’Allianz Stadium squadre in campo alle ore 20:45 di martedì 13 febbraio. Momento della verità per i bianconeri che, ancora in corsa su tre fronti, testano le loro ambizioni europee dopo le due finali in tre anni: la Champions League rimane il nervo scoperto di una società che da sei anni domina in Italia e va a caccia del quarto double scudetto-Coppa Italia, ma sa che è l’ambito internazionale a poterle dare una dimensione leggendaria. Il Tottenham negli ultimi anni è diventato una realtà in grado di competere con le grandi d’Inghilterra, anche se continua a mancargli qualcosa per vincere; in questa Champions League però ha dimostrato di poter essere una mina vagante per tutte, avendo vinto (dominato) un girone nel quale erano presenti Real Madrid e Borussia Dortmund. Imperativo per la Juventus provare a non prendere gol in casa e portare a casa un successo; gli Spurs ambiscono a quella rete che renderebbe più semplice la partita di Wembley. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere quali potrebbero essere i dubbi e le scelte dei due allenatori per la sfida di Torino, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Juventus Tottenham.

QUOTE E PRONOSTICO

Juventus favorita per questa partita, almeno secondo le quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria dei bianconeri vale infatti 2,00 volte la posta contro il 4,25 che accompagna il successo esterno del Tottenham, identificato dal segno 2. Dovrete giocare il segno X qualora la vostra ipotesi sull’andata degli ottavi di Champions League sia il pareggio: quota comunque buona, perchè vi permetterebbe di guadagnare 3,20 volte la cifra che avrete deciso di investire. Vale invece 2,95 la possibilità Under 1,5 contro un 1,30 per l’Over 1,5: di fatto si punta su una partita con almeno due reti, ed è un’eventualità da tenere in considerazione visto che entrambe le squadre hanno reparti offensivi di assoluto livello.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TOTTENHAM

I DUBBI DI ALLEGRI

Anche Barzagli ha dato forfait: per Massimiliano Allegri si accorciano le alternative dalla panchina. Si accomoderà a disposizione Rugani, mentre in campo andranno senza dubbi Benatia e Chiellini che proteggeranno Buffon. Sulla fascia destra c’è Lichtsteiner contrariamente a quanto accaduto nel girone, ma lo svizzero dovrebbe questa sera lasciare il posto a De Sciglio; a sinistra invece Alex Sandro è nettamente favorito su Asamoah. Il grande dubbio è il centrocampo, a partire dal modulo che potrebbe tornare a prevedere il doble pivote; in caso invece Allegri prosegua con il 4-3-3, ci sarebbe un ballottaggio tra Bentancur e Marchisio per sostituire Matuidi, che cercherà di recuperare almeno per la partita di ritorno. Intoccabili Khedira e Pjanic che infatti saranno regolarmente in campo; nel reparto offensivo mancano Cuadrado e Dybala, dunque Douglas Costa e Bernardeschi sono in lizza per il posto da esterno destro dando per assodato che Mandzukic giocherà a sinistra. Il brasiliano dà la sensazione di partire favorito; saranno in campo entrambi con la variazione tattica, e uno dei due andrà alle spalle di Higuain che naturalmente sarà la prima punta, reduce da cinque gol nelle ultime tre partite di campionato e dunque in totale fiducia per questa sfida nella quale incrocerà Harry Kane.

LE SCELTE DI POCHETTINO

Kane è sicuramente lo spauracchio numero uno per la Juventus: il numero 10 del Tottenham guida un attacco giovane e di grande qualità, nel quale Dele Alli (che ha saltato per squalifica quasi tutto il girone eliminatorio) si posiziona sulla trequarti avendo ai suoi lati Eriksen e Son Heung-Min, favoriti entrambi su Lucas Moura (arrivato a gennaio dal Psg) e Lamela che, vecchia conoscenza del calcio italiano, è tornato a disposizione e può rappresentare un’arma in più dalla panchina. A centrocampo invece dovrebbero giocare Moussa Dembélé e Eric Dier; nessun dubbio sul giocatore della nazionale inglese, mentre Dembélé è in ballottaggio con Moussa Sissoko ma parte nettamente in vantaggio. Meno ampia invece la differenza tra le possibilità di Aurier e quelle di Trippier a destra; in campionato ha giocato il secondo, ma l’indizio non è così chiaro. A sinistra Danny Rose viaggia invece verso un posto dal primo minuto a scapito di Ben Davies, in mezzo invece ci sarà sicuramente Vertonghen mentre il suo connazionale Alderweireld, appena rientrato da un infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi, dovrebbe lasciare campo al giovane Davinson Sanchez, lo scorso anno rivelazione dell’Ajax con cui ha raggiunto la finale di Europa League. In porta l’esperienza di Lloris, estremo difensore della nazionale francese.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TOTTENHAM: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 30 Bentancur; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic

A disposizione: 23 Szczesny, 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Barzagli, Matuidi, Cuadrado, Dybala

TOTTENHAM (4-2-3-1): 1 Lloris; 2 Trippier, 6 D. Sanchez, 5 Vertonghen, 3 D. Rose; 19 M. Dembélé, 15 E. Dier; 23 Eriksen, 20 Alli, 7 Son Heung-Min; 10 Kane

A disposizione: 13 Vorm, 24 Aurier, 33 B. Davies, 17 M. Sissoko, 12 Wanyama, 27 Lucas Moura, 11 Lamela

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: -

Indisponibili: -

