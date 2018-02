Probabili formazioni/ Porto Liverpool: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Porto Liverpool: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo al Do Dragao. Squalificati Felipe e Emre Can, Klopp punta sul suo super tridente

13 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Porto Liverpool, Champions League (Foto LaPresse)

Porto Liverpool si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 14 febbraio: all’Estadio do Dragao le due squadre tornano in campo nella Champions League 2017-2018, per l’andata degli ottavi di finale. Una sfida davvero interessante: entrambe in passato hanno vinto questo torneo sia nella vecchia formula della Coppa dei Campioni che in quella nuova, e adesso puntano a ritrovare la gloria passata. Difficile dire chi sia davvero favorito: certo il Liverpool ha una rosa più attrezzata almeno dal punto di vista numerico, ma anche i Dragoni si giocano le loro chance e hanno dimostrato di essere duri a morire nel girone, riuscendo a qualificarsi - sia pure con il secondo posto, il motivo per cui l’andata si gioca in Portogallo - nonostante una falsa partenza. Andiamo ora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Porto Liverpool.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Porto Liverpool si potrà seguire in diretta tv soltanto attraverso la pay per view del digitale terrestre: gli abbonati potranno andare sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita grazie all’applicazione Premium Play, ovvero in diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIVERPOOL

I DUBBI DI CONCEICAO

Sergio Conceiçao, vecchia conoscenza del calcio italiano, deve fare a meno dello squalificato Felipe: problema non da poco visto che si tratta del leader difensivo. A sostituirlo dovrebbe essere Diego Reyes, che dunque farà coppia con Marcano (recuperato in tempo utile, ha saltato le ultime tre partite) davanti a José Sà; sulle fasce invece dovrebbero essere confermati Ricardo Pereira e Alex Telles. A centrocampo l’altro Pereira, Danilo, guiderà la linea partendo da una posizione centrale davanti alla difesa; insieme a lui il capitano Hector Herrera e uno tra Oliver Torres e André André, con il primo che dà la sensazione di essere comunque favorito anche perchè può garantire una maggiore qualità e dunque un giro palla più rapido, così da mettere in difficoltà il Liverpool. Nel reparto offensivo ci sarà Aboubakar, autore di 5 gol nel girone eliminatorio: il camerunense agirà ovviamente da prima punta, ai suoi lati sicuro del posto Brahimi mentre c’è solo l’imbarazzo della scelta per l’altro esterno. Jesus Corona dovrebbe essere in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata soprattutto da Otavio e Marega; dovrebbe dunque essere il messicano a iniziare la partita, con possibile staffetta nel corso del secondo tempo.

LE SCELTE DI KLOPP

Rispetto alle partite del girone, Jurgen Klopp ha perso Coutinho e guadagnato Van Dijk, ma oggi dovrà fare a meno sia di Clyne che di Emre Can, squalificato per un turno. In porta sembra che Karius abbia ormai sorpassato Mignolet nelle gerarchie dell’allenatore tedesco; Van Dijk andrà al centro della difesa insieme a Lovren che dovrebbe essere favorito su Matip. Il camerunense però viaggia comunque verso una maglia da titolare: dovrebbe essere lui infatti a sostituire Emre Can al centro della mediana, con Wijnaldum che agirà come mezzala e Oxlade-Chamberlain in ballottaggio con Milner per la maglia di secondo interno (il secondo è favorito). Sulle corsie laterali ci saranno il giovane Alexander-Arnold e Alberto Moreno, che pare possa rubare il posto che Robertson gli ha preso nelle ultime partite di Premier League; davanti ovviamente il solito super tridente con Salah a fare da esterno destro ma in realtà con totale facoltà di movimento, Sadio Mané dall’altra parte e Roberto Firmino in mezzo. La crescita sotto porta del brasiliano (12 gol in campionato) potrebbe essere determinante per le sorti del Liverpool di fare strada in questa Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIVERPOOL: IL TABELLINO

PORTO (4-3-3): 12 José Sà; 21 Ricardo Pereira, 23 Diego Reyes, 5 Marcano, 13 Telles; 16 Hector Herrera, 22 Danilo Pereira, 10 Oliver Torres; 17 Corona, 9 Aboubakar, 8 Brahimi

A disposizione: 1 Casillas, 2 Maxi Pereira, 4 Osorio, 27 Sérgio Oliveira, 11 Marega, 25 Otavio, 14 Gonçalo Paciencia

Allenatore: Sergio Conceiçao

Squalificati: Felipe

Indisponibili: -

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Karius; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 18 A. Moreno; 5 Wijnaldum, 32 Matip, 7 Milner; 11 Salah, 9 Firmino, 19 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 26 Robertson, 20 Lallana, 21 Oxlade-Chamberlain, 28 Ings, 29 Solanke, 58 Woodburn

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: Emre Can

Indisponibili: Clyne

