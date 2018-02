Probabili formazioni/ Real Madrid Psg: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Real Madrid Psg: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti al Bernabeu. Parata di stelle in Champions League: torna la sfida tra Cristiano Ronaldo e Neymar

13 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Real Madrid Psg, Champions League (Foto LaPresse)

Real Madrid Psg, mercoledì 14 febbraio alle ore 20:45, è una sorta di finale anticipata nella Champions League 2017-2018; al Santiago Bernabeu si gioca però per l’andata degli ottavi di finale, e dunque è un peccato che una di queste due squadre dovrà abbandonare così presto la competizione. Il Real Madrid ha vinto le ultime due edizioni diventando la prima squadra di sempre a farlo con la nuova formula; il Psg ha una potenza economica strabordante e sogna in grande, dovendo però cancellare la bruciante eliminazione dello scorso anno (proprio agli ottavi) ed essendo chiamata in generale al salto di qualità internazionale. Una parata di stelle in campo e in panchina, e un esito davvero incerto: i blancos hanno penato tantissimo nei primi mesi della stagione ma sembrano rinati, il Psg in campionato gioca spesso partite “poco allenanti” e ora si testa contro una grandissima. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori sul terreno di gioco, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Real Madrid Psg.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Psg è una partita che si potrà seguire in diretta tv in chiaro: è infatti l’appuntamento settimanale su Canale 5, e dunque accedendo a Video Mediaset questa sfida sarà disponibile anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone in diretta streaming video. Per gli abbonati alla pay per view del digitale terrestre i canali sono invece Premium Sport e Premium Sport HD, la diretta streaming video si può attivare senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG

LE SCELTE DI ZIDANE

Il Real Madrid può passare agilmente dal 4-3-3 al 4-4-2 - come si è visto sabato - ma la presenza sul terreno di gioco di Casemiro farà tornare il solito centrocampo a tre: il brasiliano a fare da schermo centrale, Modric come playmaker ma spostato sul centrodestra e Kroos che invece sarà una sorta di jolly, in grado di fare benissimo entrambe le fasi. Si ricompone quindi anche il tridente: da valutare chi tra Bale e Isco andrà in campo (con lo spagnolo, possibile una posizione da trequartista), di sicuro ci saranno Cristiano Ronaldo e Benzema con il portoghese che sembra essersi finalmente sbloccato ed è reduce dalla tripletta rifilata alla Real Sociedad. In difesa invece i dubbi sono pochi: Carvajal è stato squalificato per essersi fatto... squalificare apposta nella penultima giornata del girone (di fatto un turno in più di sospensione), dunque Achraf (più di Nacho) sulla corsia destra con Marcelo dall'altra parte, a fare coppia con Sergio Ramos in mezzo ci sarà Varane che potrebbe comunque essere in ballottaggio con lo stesso Nacho. In porta c’è Keylor Navas: il Real Madrid ha recuperato tutti i suoi infortunati e per questo motivo potrebbe partire con i favori del pronostico guardando alla doppia sfida.

I DUBBI DI EMERY

Nella partita di Tolosa Unai Emery ha fatto ampio turnover: la squadra anti-Real Madrid, schierata con il 4-3-3, sarà decisamente diversa da quella che ha vinto 1-0 in trasferta. Intanto torna Cavani, che si prende il posto da prima punta e, con Neymar certo del posto a sinistra, apre il ballottaggio tra Di Maria e Mbappé con il primo, grande ex della sfida, che in ragione dell’esperienza potrebbe essere favorito. A centrocampo ci sarà Verratti: il pescarese agirà come mezzala destra, ruolo che ha ormai imparato a padroneggiare sotto la Torre Eiffel. Ovviamente ci sarà Rabiot sull’altro interno, mentre Thiago Motta potrebbe riprendersi il posto da regista centrale, scalzando Lassana Diarra (altro ex e arrivo invernale) ma si deve guardare dalla crescita esponenziale del ventunenne italo-argentino Giovani Lo Celso, che sta sempre più prendendo piede nelle gerarchie del suo allenatore e dunque dà la sensazione di poter essere il titolare per questa partita. Al centro della difesa la coppia formata da Marquinhos e Thiago Silva; a destra Dani Alves favorito su Meunier, dall’altra parte Kurzawa viaggia in vantaggio su Berchiche.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG: IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): 1 Keylor Navas; 19 Achraf, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Bale, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 13 Casilla, 6 Nacho Fernandez, 23 Kovacic, 18 M. Llorente, 17 Lucas Vazquez, 22 Isco, 20 Asensio

Allenatore: Zinedine Zidane

Squalificati: Carvajal

Indisponibili: -

PSG (4-3-3): 16 Aréola; 32 Dani Alves, 5 Marquinhos, 2 Thiago Silva, 20 Kurzawa; 6 Verratti, 18 Lo Celso, 25 Rabiot; 11 Di Maria, 9 Cavani, 10 Neymar

A disposizione: 1 Trapp, 12 Meunier, 3 Kimpembe, 8 Thiago Motta, 27 Pastore, 23 Draxler, 29 Mbappé

Allenatore: Unai Emery

Squalificati: -

Indisponibili: -

