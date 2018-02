Pronostici Champions League/ Le scommesse e le quote per le partite di oggi (andata ottavi)

Pronostici Champions League: le scommesse e le quote per le partite di oggi per l'andata degli ottavi. Le favorite per Juventus-Tottenham e Basilea-Manchester City

13 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Pronostici Champions League (LaPresse)

La Champions League torna oggi con le prime due partite d’andata degli ottavi di finale, con cui gli appassionati di calcio torneranno ad emozionarsi per le sfide fra le squadre più forti d’Europa: in programma questa sera ci saranno Basilea-Manchester City e Juventus-Tottenham; per entrambe il fischio d’inizio sarà alle ore 20.45, adesso allora andiamo a vedere quali potrebbero essere i pronostici su questi due incontri, chi si può considerare favorito e quali le quote.

PRONOSTICO JUVENTUS TOTTENHAM

All’Allianz Stadium la Juventus ospiterà il Tottenham in una delle sfide degli ottavi di Champions League che si annunciano più interessanti dal punto di vista strettamente tecnico. Il Tottenham è avversario scomodo, in Premier League sta tenendo un ritmo molto buono e può contare su un attaccante formidabile come Harry Kane. La Juventus però non deve avere paura, perché il Tottenham è un avversario comunque alla portata dei bianconeri, anche perché a Wembley non riesce del tutto a sentirsi a casa, dettaglio che al ritorno potrebbe rivelarsi molto significativo. Inoltre la Juventus da circa tre mesi a questa parte ha decisamente cambiato ritmo, con un cammino che dopo il k.o. contro la Sampdoria è fatto quasi tutto di vittorie e con una costante, cioè una difesa quasi imbattibile. Di certo una brutta gatta da pelare per Mauricio Pochettino, l’allenatore del Tottenham che probabilmente avrebbe preferito pescare un altro avversario nell’urna del sorteggio dopo avere vinto il proprio girone davanti al Real Madrid. Pronostico aperto, ma con la Juventus che potrebbe essere favorita, soprattutto per il match d’andata in casa propria.

PRONOSTICO BASILEA MANCHESTER CITY

Sfida sulla carta invece nettamente sbilanciata è quella che vedrà il Manchester City di scena a Basilea. Gli svizzeri sono una bella realtà del calcio europeo e negli ultimi anni spesso hanno fatto molto bene anche in Champions League, tuttavia per il Basilea pensare di poter contrastare la squadra di Pep Guardiola sembra un’impresa impossibile o quasi, soprattutto se si considera che il Manchester City ha praticamente già vinto la Premier League con tre mesi d’anticipo e nonostante la presenza in Inghilterra di squadre certamente molto forti, ma che non riescono a reggere il confronto. Come potrebbe riuscirci il Basilea? Naturalmente su 180 minuti la sfida è meno proibitiva, ma resta difficilissima: servirebbe una prima impresa oggi sfruttando il fattore campo, e poi comunque andrebbe difesa al ritorno in Inghilterra contro una squadra che, avendo di fatto vinto il campionato, potrà dare priorità all’assalto alla Champions League. Dunque caso mai il rischio è che la sfida possa chiudersi già oggi, se il City dovesse ottenere una netta vittoria già nel match di Basilea.

