Risultati Champions League/ Diretta gol live score: ottavi, le partite d'andata

Risultati Champions League diretta gol live score, le partite d'andata degli ottavi. Oggi si comincia con Juventus-Tottenham e Basilea-Manchester City

13 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Torna protagonista la Champions League: infatti a partire da oggi martedì 13 febbraio cominciano le partite d’andata degli ottavi di finale, con cui parte l’affascinante fase ad eliminazione diretta che ci accompagnerà sino alla finale che quest’anno sarà disputata a Kiev. Come ormai succede da qualche anno, le partite d’andata sono spalmate su ben due settimane: due oggi e due domani, poi di nuovo due e due martedì e mercoledì prossimo e sarà così anche per il ritorno, di modo da consentire all’Europa League (che ha un turno in più) di rimettersi in pari con la ‘sorella maggiore’ Champions League. Quello che però ci interessa maggiormente è naturalmente sapere quali sono le partite che ci attendono: oggi alle ore 20.45 si parte con Basilea-Manchester City e Juventus-Tottenham; il programma settimanale sarà completata dalle due partite di domani, mercoledì 14 febbraio, che saranno Real Madrid-Paris Saint Germain e Porto-Liverpool, sempre con inizio alle ore 20.45.

ANDATA OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Si comincia dunque subito con il botto in ottica italiana, perché questa sera all’Allianz Stadium la Juventus ospiterà il Tottenham in una delle sfide certamente più affascinanti nel programma degli ottavi di Champions League. Il Tottenham è avversario scomodo, una delle migliori squadre della Premier League e con un attaccante formidabile che risponde al nome di Harry Kane: tuttavia, la grande distanza che separa gli Spurs dal Manchester City ci ricorda che il Tottenham non è certo imbattibile e che tutto sommato il sorteggio non è stato cattivo con la Juventus, che essendo arrivata seconda nel suo girone avrebbe potuto pescare anche peggio. Di certo invece non farà salti di gioia il Tottenham di Mauricio Pochettino, stasera protagonista nella terra dei suoi avi che partirono dal Piemonte per cercare fortuna in Argentina: vincere il proprio girone davanti al Real Madrid e trovarsi in “premio” la squadra che ha vinto gli ultimi sei scudetti in Italia e ha partecipato a due delle ultime tre finali di Champions League non è la più esaltante delle prospettive.

Abbiamo citato il Manchester City, che questa sera sarà di scena a Basilea. Questo è uno dei confronti più squilibrati negli ottavi di questa Champions League 2017-2018: gli svizzeri sono senza dubbio una bella realtà del calcio europeo, che negli ultimi anni ci ha abituato ad ottenere risultati più che positivi nelle Coppe, tuttavia per il Basilea pensare di poter contrastare il magnifico City di Pep Guardiola sembra un’impresa che va oltre le possibilità. Dall’altra parte infatti c’è una squadra che a febbraio ha praticamente già vinto la Premier League schiantando fior di avversarie e che in questi mesi potrà mettere al primo posto delle priorità proprio l’assalto alla Champions League, il trofeo che manca ancora nella bacheca della squadra di Manchester e che sarebbe la definitiva consacrazione per quelli che evidentemente non sono più i ‘cugini’ poveri dello United, ma puntano a dominare l’Europa oltre che l’Inghilterra.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI (1^ SETTIMANA)

Oggi ore 20.45

Basilea-Manchester City

Juventus-Tottenham

Domani ore 20.45

Real Madrid-Paris Saint Germain

Porto-Liverpool

