Roeselare Civitanova/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League)

Diretta Roeselare Civitanova: info streaming video e tv. Lube a caccia di tre punti pesanti in terra belga, con l'obbiettivo qualificazione alla prossima fase di Champions League.

13 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Roeselare Civitanova, diretta dagli arbitri Ilian Georgiev e Jorg Kellenberger, è la partita di volley maschile in programma oggi martedì 13 febbraio 2018 al Schiervelde di Roeselare: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30 per il quinto turno della fase a gironi della Champion League. Scontro diretto al centro della graduatoria del girone A questa sera in terra belga: da un parte ecco la Lube che punta ai tre punti per mettere in sicurezza la seconda piazza e quindi il passaggio alla fase finale della competizione. A mettere i bastoni tra le ruote ai marchigiani saranno i belga della Knack che dalla terza posizione con 4 punti tenteranno il tutto per tutto per raggiungere il medesimo traguardo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Anche questo match della Champions League tra Roeselare e Civitanova sarà visibile in diretta tv, ma solo sulla piattaforma Sky che ne detiene i diritti in esclusiva. Appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Fox Sport HD, con la diretta streaming video assicurata tramite l’app Sky Go, riservata ai soli abbonati.

IL CONTESTO

Siamo ormai al penultimo turno della fase a gironi della Champions League e anche nel gruppo A è ormai ora di definire le cose in vista del prossimo turno. Occhi puntati quindi sulla Lube Civitanova, che approda a questo match in terra belga da favorita e non solo per storia, palmares e valore intrinseco della rosa. La squadra marchigiana, a 4 incontri disputati, è al secondo posto in classifica con ben 10 punti e un solo KO (rimediato contro Perugia nel primo turno) e appena 4 set concessi finora agli avversari. Impressionanti poi i numeri registrati dalla squadra di Medei nel campionato nazionale, il cui valore tecnico e fisico rimane più elevato di quello belga. Per Civitanova infatti si registra nella Superlega il secondo posto con 53 punti ottenuti in 22 giornate disputate. Pesante nel confronto il rendimento nel campionato nazionale anche del Roeselare: la squadra belga infatti è al secondo posto della classifica con 39 punti trovati in 16 match disputati finora. Non così esaltanti però sono i numeri dello Knack in questa avventura europea, visto che il club oggi padrone di casa ha vinto in una sola occasione in questa fase a gruppi.

