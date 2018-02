Ryan Mason/ Si ritira il calciatore dell’Hull City: fatale la frattura al cranio di un anno fa

Ryan Mason, si ritira il calciatore dell’Hull City: fatale la frattura al cranio di un anno fa. Il centrocampista classe 1991 non ha ottenuto l’ok per tornare in campo

Ryan Mason deve dire anticipatamente addio al calcio. Il 26enne centrocampista dell’Hull City, squadra che milita nella Serie B inglese, non ha infatti ottenuto l’idoneità dai medici per il ritorno in campo, in seguito al terribile infortunio capitatogli in occasione della sfida contro il Chelsea risalente al gennaio del 2017, poco più di un anno fa. In quell’occasione il centrocampista britannico si scontrò in volo con il capitano dei Blues, Gary Cahill, e ad avere la peggio fu proprio il primo, che rimase a terra per qualche minuto, per poi essere trasportato in ospedale. Il ragazzo venne operato e oggi, dopo più di dodici mesi, ha dovuto concludere la propria battaglia. «È con grande dispiacere che il club informa che, in seguito all’infortunio sofferto alla testa lo scorso 22 gennaio 2017, Ryan Mason è costretto a ritirarsi dal calcio con effetto immediato - il comunicato diffuso dell'Hull - Ryan si è sottoposto a numerosi controlli con i migliori neurologi e neurochirurghi di fama mondiale, i quali lo hanno tutti avvisato che un ritorno all’attività agonistica non è consigliato».

LE PAROLE DI RYAN

Mason si era espresso negli scorsi mesi, augurandosi di poter tornare in campo il prima possibile, ma ora è costretto a gettare la spugna. Il centrocampista si sente di ringraziare i molti tifosi e i famigliari, che gli sono stati a fianco nonostante lo stesso non giocasse da tempo: «Nonostante tutto siete stati al mio fianco in questa sfida che ho affrontato – le parole di Mason sul suo profilo ufficiale Instagram - durante la quale mi avete supportato e le parole non potranno mai esprimere il senso di gratitudine che provo nei vostri confronti per il vostro amore e il vostro supporto». Mason ha indossato otto diverse casacche in carriera, leggasi Tottenham (dove è cresciuto), Yeovil Town, Doncaster, Millwall, Lorient, Swindon e appunto Hull City. Ha vestito anche la maglia della nazionale inglese, in un’amichevole contro l’Italia disputata a Torino.

