Stella Rossa Cska Mosca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Stella Rossa Cska Mosca: info streaming video e tv. I serbi tornano in campo per i sedicesimi di Europa League, contro i russi di Goncharenko.

13 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Stella Rossa Cska Mosca (LaPresse)

Stella Rossa-Cska Mosca, diretta dall’arbitro polacco Pavel Raczkowski, è la partita in programma oggi martedì 13 febbraio allo Stadion Rajko Miitic: fischio d’inizio fissato alle ore 18.00 per questo sedicesimo di filane dell’Europa League 2017-2018. La compagine di Vlasan Milojevic torna quindi protagonista sul continente dopo un buon percorso fatto nella precedente fase a gironi del secondo torneo sul continente. Di contro però la squadra serba se la vedrà con i moscoviti, che approdano all’Europa League dopo una sfortuna esperienza in Champions League. La sfida di questa sera, anticipo del girone di andata dei sedicesimi, si annuncia quindi caldissima e non solo per la storia e le qualità dei due club.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida di Europa League tra Stella Rossa e Cska Mosca sarà visibile in diretta tv solo sulla piattaforma di Sky che detiene i diritti in esclusiva per l’Italia delle partite del secondo torneo sul continente. Appuntamento quindi confermato alle ore 18.00 al canale Sky Sport 1 HD, con diretta streaming video garantita attraverso l’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo nuovo banco di prova in Europa il tecnico della Stella Rossa Vladan Milojevic non dovrebbe discostarsi troppo dal solito 4-2-3-1 che abbiamo visto anche nella parte precedente del tabellone dell’Europa League. Secondo le nuove liste Uefa ecco che quindi tra i pali per la probabile formazione serba dovremmo rivedere il titolatissimo Borjan, con Le Tallec e Savic di nuovo coppia centrale, mentre toccherà al duo Radic-Stojkovic a presidiare le corsie nonostante il doppio turno ravvicinato. Per il reparto di fronte alla difesa ecco che i titolari dovrebbero essere Donald e Jovicic, benché il numero 3 rimanga a rischio con Pesic. Cambio in cabina di regia: rivedremo Racic alle spalle di Boakye prima punta. Per l’esterno invece hanno ottime chance di scendere in campo al primo minuto Srnic e Krsticic.

Sarà invece 3-4-2-1 per la probabile formazione del Cska Mosca guidata dal tecnico Viktor Goncharenko, con molte riconferme rispetto all’11 che di solito abbiamo ammirato fino a pochi mesi fa in Champions League. Approfittando della pausa del campionato, ecco che i russi non avranno alcun problema a schierare i proprio titolari classici: tra i pali ad esempio non mancherà il capitano Akinfeev, come pure il trio in difesa, con Berezutski centrale e il duo Vasin-Ignashevich sull’esterno. Tante le riconferme anche in mediana: Natcho e Golovin rimarrebbero al centro del reparto mentre Nabakin e Mario Fernandes penserebbero ai corridoi più esterni. Per l’attacco ecco che Wernbloom rimane il favorito per il ruolo di prima punta, con a supporto Dzagoev e Vitinho.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il match atteso in terra serba tra Stella Rossa e Cska Mosca, il portale di scommesse snai non ha alcun dubbio nel consegnare ai russi il favore del proprio pronostico, in questo anticipo della l’Europa League. Secondo l’1x2 ecco che la vittoria della squadra serba oggi padrona di casa è stata data a 2.85, contro il 2.60 dato al Cska con il pareggio infine fissato a 3.10.

© Riproduzione Riservata.