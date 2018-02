TOTTI DA 200 MILIONI / L'ex capitano della Roma: in questo calciomercato pazzo costerei molto e Spalletti...

Totti da 200 milioni, l'ex capitano della Roma ora dirigente ha parlato di una sua eventuale valutazione ai giorni nostri. Si è tolto anche un sassolino dalla scarpa su Luciano Spalletti.

13 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Totti da 200 milioni - La PResse

Francesco Totti torna a parlare e lo fa sempre in maniera molto interessante. L'ex capitano della Roma, ora dirigente, ha sottolineato anche alcuni nuovi particolari del suo rapporto con Luciano Spalletti: "Con il tecnico non c'è mai stato un confronto e mai ci sarà. Avrei preferito però chiudere in un altro modo. Fossi stato in lui avrei gestito il calciatore e la persona in maniera diversa. Mi sarei confrontato con lui e gli avrei parlato". Francesco Totti si riferisce ovviamente all'ultima stagione dello scorso anno quando ha detto addio al calcio giocato con poche possibilità di scendere in campo. Sottolinea poi: "In un calciomercato pazzo come questo io oggi costerei 200 milioni". Conclude poi parlando del suo futuro: "Sono riuscito a fare il passaggio da calciatore a dirigente della Roma e l'ho fatto con lo spirito giusto. Ho iniziato questa avventura con l'armonia e l'intelligenza di una persona grande. Sono cresciuto sul campo e qui morirò".

UNA CARRIERA DA FUORICLASSE

Francesco Totti ha vissuto una carriera da vero fuoriclasse, indossando sempre e comunque la maglia della sua Roma non solo squadra del cuore ma anche città natale. Nato nella capitale il 27 settembre del 1976 ha vestito la maglia giallorossa dal 1989 quando aveva appena tredici anni. Con la maglia del club capitolino in Serie A ha collezionato 619 presenze, segnando 250 reti e posizionandosi al secondo posto tra i marcatori più prolifici della nostra massima categoria dietro al solo Silvio Piola irraggiungibile a 274. Purtroppo il palmares di Francesco Totti è stato impreziosito da meno trofei di quanti avrebbe meritato, ma tutti conquistati con la maglia della squadra della sua città e forse questo vale anche di più. Nella stagione 2000/01 ha avuto la possibilità di vincere lo Scudetto, mentre nel 2006 ha partecipato ai Mondiali in Germania vinti dagli azzurri. Con la Roma ha vinto anche 2 Supercoppa Italiana e 2 Coppa Italia.

© Riproduzione Riservata.