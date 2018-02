Tottenham/ Il proprietario Joe Lewis, vive su uno yacht di 70 metri

Tottenham: il proprietario Joe Lewis, vive su uno yacht di 70 metri. La vita di lusso dell’81enne imprenditore britannico, che trascorre nove mesi all’anno sul suo mega-yacht

Il Tottenham - LaPresse

Una vita da favola quella di Joe Lewis. L’81enne imprenditore londinese è l’azionista di maggioranza del Tottenham dal 2012, ed inoltre possiede quote anche dei Glasgow di Rangers e dello Slavia Praga. E’ l’ottavo uomo più ricco della Gran Bretagna secondo la classifica stilata da Forbes, e trascorre nove mesi all’anno nel suo mega yacht ancorato alle Bahamas. Si tratta dell’Aviva, una sorta di nave da crociera lunga 70 metri, che vale ben 150 milioni di dollari, che lo scorso settembre ha fatto visita anche in Italia, precisamente al porto di Genova, ai Magazzini del Cotone. Un mezzo di trasporto di extra lusso, con sei piani in totale, fra cui una collezione d’arte che viene valutata attorno al miliardo di dollari, con quadri di Picasso e Matisse. E’ proprietario della Enic Group e il suo braccio destro è Daniel Levy, il 56enne uomo d’affari britannico che è anche il presidente del Tottenham,

IL FUTURO E’ IL NUOVO STADIO

Gli Spurs non sono ancora riusciti a fare il definitivo salto di qualità a livello europeo, ma la crescita è stata costante, e la Champions League è un must ogni stagione. Due anni fa, inoltre, hanno sfiorato la vittoria della Premier League, e solo il miracoloso Leicester ha avuto la meglio. E gli investimenti non sono di certo esauriti. Nei piani di Lewis vi è infatti l’obiettivo di costruire un nuovo stadio, o meglio, di ampliare e migliorare il White Hart Lane, casa già di proprietà. Attualmente lo stadio ospita 36mila spettatori, ma l’obiettivo è di aumentare la capienza fino a 60 mila posti. Inoltre, l’impianto verrà modernizzato di modo che possa ospitare anche le partite del football americano. I vertici del Tottenham sono convinti che grazie al nuovo White Hart Lane, si possano aumentare il fatturato per competere con le super potenze del calcio europeo.

© Riproduzione Riservata.