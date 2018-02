VIDEO / Chelsea West Bromwich Albion (3-0): highlights e gol della partita (Premier League, 27a giornata)

Video Chelsea West Bromwich Albion (3-0) : highlights e gol della partita (Premier League, 27a giornata). La compagine di Conte torna a vincere dopo due sconfitte consecutive

Antonio Conte, allenatore Chelsea - LaPresse

Tornano a rialzare la testa Antonio Conte e il suo Chelsea. Il club londinese, dopo le due sconfitte consecutive contro Bournemouth e Watford, riconquista i tre punti, e lo fa fra le mura domestiche dello Stamford Bridge di Londra, contro il West Bromwich Albion. Alla fine i Blues vincono per tre reti a zero, assicurandosi tre punti molto importanti in chiave classifica. Grazie al successo, infatti, Chelsea di nuovo al quarto posto, in zona Champions League, a quota 53 punti, esattamente fra Liverpool (54) e Tottenham (52). Una vittoria che è una risposta alle critiche, e probabilmente, le molteplici accuse degli ultimi giorni, hanno ridato forza e motivazioni ad una squadra che sembrava fosse sull’orlo di una rottura definitiva.

IL MATCH

Chelsea che si è presentato ai nastri di partenza con Pedro e Giroud nel tridente d’attacco, mentre Zappacosta ha preso il posto dell’infortunato Alonso, con Morata che invece ha recuperato in extremis, ma che si è accomodato in panchina. La partita inizia con un fallaccio di Dawson ai danni proprio dell’esterno azzurro, un entrata con il piede a martello sulla tibia dell’ex Torino, ma l’arbitro ha lasciato correre incredibilmente. Il primo brivido lo ha però corso la squadra londinese, visto che Rodriguez (subentrato al quarto minuto al posto di Sturridge), ha sbagliato da posizione favorevole dopo erroraccio della difesa dei Blues. La risposta del Chelsea non si fa attendere, e porta la firma di Hazard, che mette in mezzo una bella palla dalla destra per Giroud, che da posizione favorevole calcia però addosso al portiere avversario. Ma il tandem Hazard-Giroud funziona al 25esimo, quando il gioiello belga chiede il triangolo con il francese, per poi calciare in porta con un gran tiro, che lascia poco spazio all’estremo difensore del WBA. Il secondo tempo si apre come il primo, con i Blues che regalano nuovamente una palla agli avversari, ma ancora una volta Rodriguez fallisce clamorosamente l’occasione. Al 64esimo arriva quindi il raddoppio Chelsea, con triangolazione fortuita Fabregas-Moses, e con il numero 15 dei Blues che non sbaglia. Al 70esimo i londinesi chiudono definitivamente i giochi con Hazard, il migliore in campo ieri, con un bel sinistro dopo essersi accentrato in area dalla destra. Succede pochissimo negli ultimi 20 minuti di gara, con la partita già chiusa e con i londinesi che mantengono il pallino del gioco fino al triplice fischio finale.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match ha parlato l’allenatore del Chelsea, Antonio Conte, che ha voluto ringraziare in particolare i tifosi, che gli hanno dedicato molti cori durante la sfida contro il WBA, segno di un affetto che non è scemato: «La cosa più importante oggi era vincere – ha detto l’ex commissario tecnico della nazionale italiana, al termine della gara - io penso che dobbiamo essere soddisfatti per aver portato a casa questo risultato e per aver ottenuto i tre punti. Di sicuro possiamo giocare meglio: possiamo giocare con maggiore fiducia, ma adesso è naturale che sia così, dopo due brutte sconfitte la fiducia cala. Quando abbiamo segnato, ho pensato che avremmo dominato la partita, che avremmo controllato il gioco e che avremmo creato tante occasioni. Il mio momento? Voglio ringraziare tifosi, mi hanno dimostrato grande affetto. Credo che abbiano letto le speculazioni e i rumors su di me, per questo sono grato per come mi hanno supportato. Sentire quest’atmosfera attorno a me è stato molto importante, è bello sentire che la gente apprezza il mio lavoro al Chelsea». Clicca qui per il video con i gol e gli highlights di Chelsea-WBA

