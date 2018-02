Video/ Siena Carrarese (0-0): highlights della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Siena Carrarese (risultato finale 0-0): highlights della partita della 25^ giornata di Serie C. La Robur rimane al secondo posto e incassa il terzo pari di fila.

Video Siena Carrarese (LAPresse)

Non capita tutti i giorni di vedere il Livorno (che comunque non vince da quattro gare, momento di evidente appannamento per la squadra di Sottil che al giro di boa sembrava già essersi assicurata il ritorno in Serie B) perdere in casa contro il Pontedera che è tutto fuorché una corazzata (senza voler assolutamente mancare di rispetto al Pontedera e ai suoi tifosi), quindi dopo questo risultato quantomeno inaspettato le immediate inseguitrici avevano il dovere di limitare il più possibile il gap, ma al termine della 25^ giornata di Serie C girone A ci è riuscita solamente la Viterbese vincendo contro il Gavorrano, mentre il Pisa non è andato oltre il 2-2 contro il Fano penultimo in classifica, e nel monday night il Siena ha impattato 0-0 contro la Carrarese nel derby toscano, uno dei tantissimi derby toscani che caratterizzano il girone A di Serie C 2017-18. Di certo per la compagine di Mignani si tratta di una vittoria mancata e di un'occasione sprecata per riportarsi a -3 dal Livorno, gli attaccanti Marotta e Santini non hanno saputo lasciare il segno, trovando sulla loro strada un portiere, Borra, che non ha mai abbassato la guardia per una frazione di secondo, con i marmiferi che hanno curato alla perfezione la fase difensiva concedendo pochissimi spazi agli avversari. Nel finale, con la stanchezza che ha cominciato a prevalere, Baldini ha schierato quattro attaccanti contemporaneamente con l'obiettivo di vincere la partita in contropiede, a quel punto Mignani ha suggerito ai suoi di coprirsi e di portare a casa almeno il pareggio vista la piega che aveva ormai preso il match, evitando almeno la beffa della sconfitta in extremis. Dal prossimo weekend riprenderà la caccia al Livorno, la Robur affronterà la Giana Erminio in quel di Gorgonzola (la città che dà il nome al celebre formaggio) mentre la Carrarese ospiterà il Prato dando vita all'ennesima straregionale.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il tecnico della Carrarese, Silvio Baldini, è intervenuto brevemente ai microfoni di Rai Sport: "Noi ce l'abbiamo messa tutta, l'importante era non prender gol, abbiamo finalmente imparato a difenderci tutti assieme, ora la squadra è ancora più solida e granitica. L'unico rammarico è non aver creato abbastanza pericoli nell'area di rigore avversaria. Campionato equilibrato? Pensiamo a noi stessi, abbiamo perso tante partite nel girone d'andata in maniera immeritata, da un po' di tempo cerchiamo di commettere meno errori e di ottenere il maggior numero di punti da qui a fine stagione".

Prima di prendere la via degli spogliatoi l'allenatore del Siena, Michele Mignani, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "La Carrarese ha fatto la sua partita difendendosi bene e con ordine concedendoci pochi spazi, nel finale ci hanno anche messo in difficoltà con le loro ripartenze e abbiamo anche rischiato di perdere. Il pareggio è il risultato giusto per come si sono messe le cose sul terreno di gioco, peccato non esserci avvicinati al Livorno, ora penseremo a preparare la prossima gara cercando di strappare questa volta i tre punti. In Serie C ci sono tante belle squadre ma non lo scopriamo di certo ora, questo risultato non cambia comunque le distanze, solamente la Viterbese ha guadagnato terreno, sapevamo che ogni partita a questi livelli è difficile e nasconde sempre delle insidie".