Alessandria Renate/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Alessandria Renate streaming video Sportube, al Moccagatta i quarti della Coppa Italia Serie C: probabili formazioni, orario e risultato live.

14 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Alessandria Renate (Foto LaPresse, repertorio)

Alessandria Renate, che sarà diretta dall’arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, è in programma per questa sera mercoledì 14 febbraio alle ore 19.30 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, dove i padroni di casa ospiteranno i lombardi del Renate. Siamo ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018, l’ultimo turno della competizione che prevede gara secca per stabilire chi si qualificherà alle semifinali che saranno invece su andata e ritorno, come poi la finale. Dunque se i tempi regolamentari di Alessandria Renate termineranno in parità, ci saranno tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore per determinare la squadra qualificata. Una sfida che mette di fronte squadre di gruppi diversi, il girone A per l’Alessandria e il girone B per il Renate.

Di certo il confronto si annuncia molto interessante: l’Alessandria è lanciatissima, ha ottenuto sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto partite giocate in campionato grazie alle quale ha raggiunto il quinto posto a quota 34 punti dopo un inizio di stagione decisamente difficile. Le prime sono piuttosto lontane, è difficile sapere se la scalata potrà proseguire ma di certo ai playoff l’Alessandria sarà una mina vagante per chiunque. Il Renate ha invece avuto un andamento più lineare ed è quarto nel proprio girone con 33 punti, vicinissimo anche al secondo posto visto che solo il Padova sembra irraggiungibile. Due squadre dunque che stanno facendo bene: chi avrà la meglio stasera?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria Renate non verrà trasmessa in diretta tv, ma potrà comunque essere seguita in diretta streaming video da tutti gli appassionati che abbiano a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone; l’appuntamento è sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone, pagando una quota per abbonarsi, la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA RENATE

In Coppa Italia è prevedibile naturalmente un certo turnover rispetto al campionato, dunque nelle probabili formazioni di Alessandria Renate dovrebbero trovare posto giocatori che nel weekend hanno avuto meno spazio. In attesa di scoprire le mosse dei due allenatori, assumiamo comunque come base di partenza le formazioni nell’ultimo impegno delle due squadre. L’Alessandria domenica ha vinto per 2-0 sul campo dell’Arezzo e Michele Marcolini aveva schierato in partenza un 4-3-3 con Vannucchi in porta; Celjak, Sciacca, Giosa e Barlocco a formare la difesa a quattro; Gatto, Gazzi e Nicco a centrocampo; infine il tridente d’attacco formato da Gonzalez, Chinellato e Russini. Il Renate di mister Roberto Cavoli invece, pur occupando una buona posizione di classifica, non sta vivendo un gran momento e sabato ha perso per 1-3 contro la Triestina; i lombardi erano scesi in campo con un 4-3-3 in cui Di Gregorio era in porta; difensori Anghileri, Di Gennaro, Teso e Vannucci; nel trio di centrocampo Palma, Fietta e Scaccabarozzi; tridente d’attacco con Finocchio, Gomez e Lunetta.

