Arianna Fontana, medaglia d'oro 500m short track: la dedica al marito e tecnico LoBello. L’atleta azzurra ha voluto regalare un pensiero d’amore nei confronti del compagno

Arianna Fontana, medaglia d'oro - LaPresse

La prima medaglia d’Oro dell’Italia alle olimpiadi invernali del 2018 è quella di Arianna Fontana, vincitrice della 500m short track. Un risultato che ha riscaldato il cuore in Corea del Sud, nonostante il clima gelido che si è abbattuto in queste ultime ore in quella zona del mondo. Un successo straordinario che la nostra Arianna ha voluto condividere con il proprio marito. Il compagno dell’azzurra è infatti Anthony LoBello, che è anche il suo tecnico, ed a lui ha dedicato un post d’amore pubblicato sulla propria pagina Instagram: «Grazie Anthony per essere al mio fianco – le parole scritte dalla Fontana - assicurandomi di aver fatto tutto ciò che dovevo fare per essere pronta per questo #evento. È stato il #viaggio di una #vita , e non è ancora finito». LoBello è originario della Florida, mentre lei è valtellinese, e i due sono stati anche ex colleghi.

PELLEGRINO E LA FIDANZATA

«All’interno del braccio sinistro è un insieme di onde e di montagne – prosegue il messaggio su Instagram - ci rappresentano per la provenienza e per la storia che abbiano alle spalle: agli inizi burrascosa, ora stabile e forte». I due si sono sposati quattro anni fa, nel 2014, ed entrambi hanno atteso l’esito del fotofinish abbracciati, prima appunto di esultare per lo storico successo ottenuto. E’ bello che nel giorno di San Valentino, venga affiancato allo sport l’amore, un po’ come è successo con Federico Pellegrino, che ieri ha vinto l’argento con gli sci di fondo, e che appena varcato il traguardo è stato “sommerso” dalla fidanzata, la 25enne Greta Laurent, fondista azzurra, che lo ha appunto abbracciato dopo la medaglia ottenuta.

