Basler contro Buffon: “Dovrebbe ritirarsi, la Juventus non può vincere la Champions con lui”. Il duro commento dell’ex nazionale tedesco, sul portiere del club bianconero

Gigi Buffon, portiere Juventus - LaPresse

Si sa, ogni qual volta Gigi Buffon fa un errore, scatta la notizia, e così è stato anche in seguito alla prestazione non proprio convincente del capitano della Juventus contro il Tottenham. Se è vero infatti che il numero 1 della Vecchia Signora ha chiuso la porta in un paio di occasioni al bomber Harry Kane, è vero anche che lo stesso è apparso un po’ poco reattivo su entrambe le reti degli Spurs, in particolare, sulla punizione di Eriksen, con una barriera che non è stata piazzata a meraviglia. Una prestazione che non è passata inosservata in particolare a Mario Basler, ex centrocampista della nazionale tedesca, campione d’Europa nel 1996, e finalista di Champions League contro il Manchester United nel 1999, quando i Red Devils siglarono due gol nel recupero con Solskjaer, ribaltando proprio l’uno a zero segnato dallo stesso.

IL DURO COMMENTO DI BASLER

Ospite presso gli studi di Fantalk, programma sportivo della tv tedesca in cui ex giocatori e giornalisti commentano le vicende sportive senza troppi filtri, Basler ha parlato così di Buffon: «Gigi è stato un portiere eccezionale, ma a volte ci si lascia sfuggire l'occasione di ritirarsi». Secondo l’ex centrocampista della nazionale tedesca, Gigi non sarebbe più in grado di competere ad altissimi livelli, come appunto la Champions League: «Forse Buffon ha grande voglia di vincere la Champions League, ma non è più un portiere da livello internazionale. Con lui la Juventus non potrà vincere la coppa». Ci va pesante quindi l’ex giocatore, che poi chiosa così: «Capita di perdere il momento giusto di ritirarsi, io ho smesso a 33 anni. La società e l'allenatore avrebbero dovuto dirgli che era arrivato il momento di smettere». Dichiarazioni che sicuramente saranno arrivate anche alle orecchie di Buffon, che siamo certi, darà vita ad una partitona memorabile durante la gara di ritorno.

