CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Grande attesa per Real Madrid-Psg: Cristiano Ronaldo vs Cavani sfida da capocannonieri

Champions League 2018, grande attesa per la sfida del Santiago Bernabeu di stasera quando il Paris Saint German andrà in casa del Real Madrid. L'altra sfida invece è Porto-Liverpool.

14 febbraio 2018 - agg. 14 febbraio 2018, 18.06 Matteo Fantozzi

Champions League 2018, Cristiano Ronaldo - La Presse

Nella sfida Real Madrid-Paris Saint German, incontro di punta degli ottavi finali di Champions League 2018, c'è anche un testa a testa interessante tra attaccanti. Da una parte c'è un Cristiano Ronaldo che va contro le leggi della fisica e che continua a segnare tantissimo nonostante la crisi dei suoi. Dall'altra troviamo un Edinson Cavani che finalmente può andare in gol a ripetizione anche per l'addio due stagioni fa di Zlatan Ibrahimovic'. L'arrivo di Neymar Jr ha fatto bene all'attaccante uruguaiano che ora lancia la sfida a Cr7 nella classifica dei marcatori. Al momento è proprio il lusitano a guidarla con 9 reti in sei partite, mentre il Matador ne ha segnate sei, così come Neymar, Be Yeder e Firmino. In mezzo a loro c'è Harry Kane che ieri ha siglato il settimo gol in questa competizione. Dietro ancora in ritardo c'è Gonzalo Higuain che con la doppietta siglata ventiquattro ore fa è salito a 4 reti. (agg. di Matteo Fantozzi)

GRANDE ATTESA PER REAL MADRID-PSG

Dopo il pari difficile da accettare per la Juventus si torna in campo stasera per la Champions League 2018. Si disputa al Santiago Bernabeu il match di cartello di questi ottavi di finale della competizione, Real Madrid-Paris Saint German. Da una parte Cristiano Ronaldo e dall'altra Neymar Jr che si sfideranno per provare a mandare avanti la loro squadra. Sarà una sfida piena di colpi di scena e si spera anche di gol ed emozioni. L'altra gara che si disputerà oggi è comunque l'interessante Porto-Liverpool con gli occhi puntati su Mohamed Salah, autore fino a questo momento di una stagione davvero da incorniciare. Sono ancora tante le emozioni che si vivranno in questa settimana per quanto riguarda la Champions League, ma di certo c'è grande attesa per la prossima quando in campo vedremo l'altra italiana e cioè la Roma di Eusebio Di Francesco. I tifosi della Juventus intanto aspettano il 7 marzo per capire se i bianconeri avranno la forza di invertire la rotta nella difficilissima cornice di Wembley.

IL PASSO FALSO DELLA JUVENTUS

Anche se si è trattato di un pari per 2-2 si può considerare un passo falso per la Juventus il risultato di ieri sera all'Allianz Stadium contro il Tottenham. I bianconeri infatti erano avanti 2-0 dopo appena nove minuti, grazie a una doppietta di Gonzalo Higuain che aveva anche sfiorato la terza rete in un contropiede gestito insieme a Miralem Pjanic. I bianconeri avevano poi fallito ancora il colpo del ko dopo il gol del 2-1 di Harry Kane, con Higuain che aveva spedito sulla traversa un altro rigore fischiato per fallo su Douglas Costa. Nella ripresa era stato bravo Eriksen a beffare Gigi Buffon su punizione sul suo palo. Sicuramente sarà difficile per i bianconeri qualificarsi, ma ci proveranno a Wembley il 7 marzo prossimo. Il Manchester City invece è praticamente qualificato ai quarti di finale dopo aver superato 4-0 in Svizzera il Basilea. Strepitoso Gundogan che con una doppietta apre e chiude le marcature, in mezzo ci sono i gol di Bernardo Silva e Sergio El Kun Aguero.

