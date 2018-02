Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra

Si decide in questi giorni il futuro di Mauro Icardi. Come noto, i grandi colpi nascondo da lontano, e così potrebbe essere anche per quanto riguarda il futuro del capitano dell’Inter. Il centravanti nerazzurro sogna di giocare la Champions League, e soprattutto, vorrebbe vedere la propria squadra inserita in un progetto importante. La proprietà cinese appare però, ora come ora, con le mani legate, e anche nell’ultima sessione di mercato, quella dello scorso gennaio, sono state portate a termine operazioni poco costose. Nel frattempo si discute il rinnovo del contratto in corso Vittorio Emanuele, con annesso, l’aumento della famosa clausola da 110 milioni di euro. La richiesta di Wanda Nara sarebbe di un ingaggio da 7 milioni di euro netti ogni 12 mesi, con una clausola da 150/200 milioni. La proposta dell’Inter è invece quella di togliere definitivamente la suddetta clausola, di modo da avere pieni potere sul cartellino dell’albiceleste, e nel contempo, di aumentare l’ingaggio fino a 6.5 milioni.

LE PISTE REAL, PSG E RAIOLA…

Il tutto, mentre il Real Madrid fiuta il colpo. Tira aria di rivoluzione in casa Merengues, soprattutto se non dovesse arrivare la terza Champions League di fila. Florentino Perez vorrebbe rinnovare la rosa a cominciare da un nuovo centravanti, con Benzema pronto a fare le valigie. Sia chiaro, se ci si mette di mezzo il Real, non c’è rinnovo che tenga, anche perché gli spagnoli potrebbero offrire tranquillamente a Icardi un ingaggio da 12 milioni netti annui, impossibile da rifiutare. Come dimenticarsi poi del Paris Saint Germain, pista a cui starebbe lavorando il noto agente Mino Raiola, che ha già incontrato negli scorsi giorni il capitano interista in quel di Vicenza. Il procuratore italo-olandese è di casa a Parigi e starebbe provando a capire se sia possibile portare l’albiceleste al Parco dei Principi, in cambio di Edinson Cavani.

