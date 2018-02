Juventus Tottenham/ Allegri: “Non siamo a livello dei top club, al ritorno sarà partita secca”

Juventus Tottenham, parla Allegri: “Non accetto che ci si deprima, non siamo i favoriti per vincere la Champions”. Il Conte Max sbotta nella conferenza stampa di ieri sera

14 febbraio 2018 - agg. 14 febbraio 2018, 10.03 Davide Giancristofaro Alberti

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Amarezza in bocca in casa Juventus per come si è chiusa la sfida contro il Tottenham, la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Alla fine il match dell’Allianz Stadium è terminato in perfetta parità, due a due, e Allegri ha voluto elogiare le qualità della propria squadra, sottolineando però il distacco ancora esistente nei confronti dei top club d’Europa: «Juve e Tottenham possono ambire ad andare avanti, ma rispetto a Bayern, Barcellona e Real Madrid credo che siano un filino sotto. Anzi, ci metto anche PSG e Manchester City. E l'anno prossimo sarà peggio, ancora più difficile. In finale ci arrivano sempre le più forti, basta vedere gli ultimi anni: Barcellona e Real Madrid. La Juventus ha fatto tre annate straordinarie». Si è parlato anche della prestazione di Douglas Costa, che forse avrebbe potuto fare di più, ma Allegri ha dovuto preparare la partita senza Dybala e Cuadrado, e di conseguenza ha puntato sugli uomini a sua disposizione: «Douglas Costa? Beh, ha ottenuto il rigore e fatto diverse azioni. Vedendo la loro squadra, ho messo in campo tutto quello che avevo a disposizione. Poi ci sono state le difficoltà di una partita. Al ritorno partita secca, come a Monaco».

LA SFURIATA DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri sbotta in conferenza stampa. Dopo il pareggio fra la Juventus e il Tottenham di ieri sera, andata degli ottavi di finale di Champions League, il Conte Max ha parlato come al solito con i giornalisti, e visto il clima di depressione generale, ha voluto puntualizzare una cosa: «La Champions è un sogno e un obiettivo, ma vincerla non è facile. Credo che si sia persa un po' di obiettività. La Juve gioca per vincere, ma non è la favorita. Non si può andare in finale tutti gli anni. Io credo che i ragazzi stiano facendo una grandissima stagione, ma da qui a pensare che i ragazzi vincano un ottavo di finale 3-0 ce ne passa. E questa cosa mi fa girare le scatole, perché non si ha l'idea della dimensione delle altre squadre. L'obiettivo primario è il campionato: non è poco e non è facile. Poi cercheremo di andare avanti in Champions. Però un 2-2 di stasera non può deprimere l'ambiente, non l'accetto. Qui si hanno alti e bassi da paura». Secondo Allegri, si sta quindi sottovalutando il cammino della Vecchia Signora negli ultimi anni, e nel contempo, si sta sopravvalutando la stessa squadra bianconera, quasi costretta ad andare in finale di Champions ogni mese di maggio.

IL RITORNO DI DYBALA E MATUIDI

«Vincere non è normale - ha continuato Allegri in conferenza stampa - è straordinario: questa squadra ha vinto sei scudetti, ha fatto due finali di Champions e ha fatto grandi cose. Da vincere a non vincere, in Champions, passa poco. Non hai tempo per recuperare. Fra un mese penseremo a recuperare, ora pensiamo al campionato sennò il Napoli scappa». E per la gara di ritorno, nel mitico Wembley di Londra, ci saranno anche Matuidi e Dybala, con il primo che forse è stata la defezione che più si è fatta sentire ieri sera: «Dybala e Matuidi saranno disponibili per il ritorno? Sì, ci saranno ma ora noi dobbiamo pensare al campionato. Ora c’è il Torino, la Champions tornerà tra un mese, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Non pensavo di poter ‘uccidere’ il Tottenham già all’andata». La cosa certa, polemiche a parte, è che con il Tottenham sarà davvero dura a Londra, anche perché la Vecchia Signora dovrà vincere o eventualmente pareggiare due a due per arrivare ai supplementari.

