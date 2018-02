Juventus Tottenham/ La moviola: Higuain in fuorigioco, primo gol degli Spurs irregolare

Juventus Tottenham, la moviola: Higuain in fuorigioco, primo gol degli Spurs irregolare. Due errori grossolani per il fischietto tedesco Brych, in occasione della gara di ieri sera

L'esultanza di Higuain - LaPresse

Una sfida con diversi casi da moviola quella fra Juventus e Tottenham. Il match dell’Allianz Stadium di ieri sera, terminato con il risultato di due a due, ha visto infatti svariati casi incerti, a cominciare dalla prima rete segnata dalla Vecchia Signora, pronti-via. Ricordiamo che l’arbitro dell’incontro era il signor Felix Brych, fischietto tedesco, che aveva tra l’altro già arbitrato la Juventus dopo la finale di Champions della scorsa stagione. Dicevamo, del gol di Higuain a pochi minuti dal fischio iniziale, con il Pipita che viene pescato in area da Pjanic dopo calcio di punizione: al replay si vede chiaramente come l’argentino sia in posizione di fuorigioco di circa mezzo metro rispetto all’ultimo calciatore del Tottenham, rete quindi da annullare. Nessun dubbio invece sul primo calcio di rigore concesso dall’arbitro dopo fallo netto di Davies su Bernardeschi.

VIZIATO IL PRIMO GOL DEL TOTTENHAM

Attenzione a quello che succede al 18esimo del primo tempo, con un contatto molto sospetto fra Benatia e Kane nell’area di rigore bianconera: se il bomber inglese avesse accentuato meno la caduta, forse Brych avrebbe fischiato il penalty. Irregolare anche il primo gol segnato dal Tottenham, visto che l’azione parte da un fallo a centrocampo di Eriksen su Chiellini: il tutto andava quindi fermato anzitempo. Nel secondo tempo c’è il secondo rigore assegnato alla Juventus per fallo netto di Aurier sul bianconero Douglas Costa: anche in questo caso, decisione perfetta, con Higuain che ha poi sprecato la clamorosa occasione per portarsi sul 3 a 1. Il Pipita è stato quindi ammonito per proteste: giusto il giallo, ma Higuain aveva realmente subito un fallo. Infine, tutto regolare per quanto riguarda il fallo che ha portato alla punizione gol di Eriksen.

© Riproduzione Riservata.