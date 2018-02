Lecce Cosenza/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Lecce Cosenza streaming video Sportube, quarti della Coppa Italia Serie C: probabili formazioni, orario e risultato live del match nel Salento

14 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lecce Cosenza, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Lecce Cosenza, che sarà diretta dall’arbitro Pierantonio Perotti, è in programma questo pomeriggio mercoledì 14 febbraio alle ore 16.30. Siamo ai quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2017-2018, l’ultimo turno della competizione che prevede gara secca per stabilire chi si qualificherà alle semifinali che saranno invece su andata e ritorno, come poi la finale. Dunque oggi allo stadio di Via del Mare, se i tempi regolamentari di Lecce Cosenza termineranno in parità, ci saranno tempi supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore per determinare la squadra qualificata. Una sfida certamente di grande interesse fra due formazioni protagoniste del girone C.

In campionato infatti il Lecce guida la classifica del girone meridionale con ben 55 punti al proprio attivo in 24 partite disputate: i giallorossi salentini sono dunque la prima candidata alla promozione diretta nel girone, anche se naturalmente la concorrenza del Catania non sarà da sottovalutare. Il Cosenza invece è saldamente in zona playoff, quinto con 35 punti: una rivale dunque da non sottovalutare, anche se il fatto di giocare a Lecce darà naturalmente un ulteriore piccolo vantaggio ai padroni di casa. Molto poi dipenderà dall’atteggiamento con il quale le due formazioni vivranno l’impegno in Coppa Italia rispetto alla priorità che certamente va al campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lecce Cosenza verrà trasmessa su Sportitalia in diretta tv, inoltre potrà essere seguita in diretta streaming video da tutti gli appassionati che abbiano a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone; l’appuntamento è sul portale elevensports.it – che è raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv – che propone, pagando una quota per abbonarsi, la diretta streaming video di tutte le partite della stagione di Serie C, dunque campionato e Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE COSENZA

Naturalmente in Coppa Italia è prevedibile un certo turnover rispetto al campionato, dunque nelle probabili formazioni di Lecce Cosenza dovrebbero trovare posto giocatori che nel weekend hanno avuto meno spazio. In attesa di scoprire le mosse dei due allenatori, assumiamo comunque come base di partenza le formazioni nell’ultimo impegno delle due squadre. Il Lecce ha giocato venerdì sera l’anticipo sul campo del Bisceglie vincendo per 1-2 e la formazione di partenza aveva visto scendere in campo Perucchini in porta; nella linea difensiva a quattro Ciancio, Riccardi, Marino e Di Matteo; a centrocampo Mancosu, Arrigoni e Armellino; Tsonev trequartista alle spalle dei due attaccanti Torromino e Saraniti. Il Cosenza invece domenica ha ottenuto un pareggio a Catania, che tra l’altro ha fatto felice il Lecce perché ha segnato un rallentamento per i siciliani che sono i primi rivali dei salentini per il primato in campionato. Il Cosenza era sceso in campo con Saracco in porta, i tre difensori Idda, Dermaku e Pascali 6.5, il folto centrocampo a cinque con Corsi, Bruccini, Palmiero, Trovato e D’Orazio da destra a sinistra; infine il tandem d’attacco con Mungo e Baclet.

© Riproduzione Riservata.