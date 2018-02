Milan, Gattuso / "C'è rispetto per il Ludogorets, più in Europa League di noi negli ultimi anni"

Milan, Gattuso: il tecnico dei rossoneri ha parlato alla vigilia della gara di Europa League contro il Ludogorets. Ha sottolineato che l'avversario va rispettato e affrontato con serietà.

14 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Gattuso - La Presse

Il Milan si prepara per affrontare in trasferta il Ludogorets in una gara valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Non sarà una sfida facile, ma di sicuro i rossoneri sperano di poter andare avanti in questa competizione, anche se in conferenza stampa Gennaro Ivan Gattuso è stato chiaro: "Vincere l'Europa League? E' assurdo fare dei calcoli. Sappiamo che chi è arrivato qui è attrezzato per fare bene. Siamo il Milan e negli ultimi trenta anni abbiamo vinto tanto in Europa e abbiamo un peso importante. La maglia va rispettata ed è pesante". L'avversario infatti ha diversi calciatori importanti come il difensore centrale Moti, il tecnico sottolinea: "Penso che il Ludogorets sia una squadra e non mi piace parlare dei singoli. Non gli devi lasciare campo però anche loro ti lasciano campo e se li becchi scoperti gli puoi fare del male. La differenza la faranno tre/quattro giocatori offensivi. Penso che domani possa passare al 4-3-3. Il reparto che temo di più è l'attacco".

"RISPETTO PER QUESTO AVVERSARIO"

Il Milan di Gennaro Ivan Gattuso sarà ospite del Ludogorets domani per una gara che sicuramente metterà i rossoneri di fronte a un nuovo esame. L'Europa League regala una sfida interessante dove il club meneghino non è favorito, come svela il tecnico: "C'è grande rispetto per il Ludogorets visto che negli ultimi sei anni hanno frequentato l'Europa più del Milan. Quando ho studiato la squadra ho visto caratteristiche ben precise con giocatori che sono devastanti. Non dobbiamo sottovalutarli, perché penso che ci possano mettere in difficoltà". Non vuole sbilanciarsi però sui suoi calciatori e quando gli chiedono se giocherà Lucas Biglia, Gattuso risponde: "Siamo all'avanguardia e non abbiamo bisogno di parlare dei nostri calciatori per analizzare gli avversari. A livello ambientale ci possono dire qualcosa Real Madrid, Liverpool e Lazio che qui hanno fatto anche fatica. Possono mettere in crisi chiunque".

