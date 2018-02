Napoli Lipsia/ Probabili formazioni: diretta tv, orario e le ultime novità live (Europa League)

Probabili formazioni Napoli Lipsia: diretta tv e le ultime novità, sugli 11 attesi domani al San Paolo. Previsti grandi cambiamenti per gli azzurri all'esordio in Europa League.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Lipsia (LaPresse)

Gli azzurri di Sarri tornano protagonisti sul continente: Napoli-Lipsia infatti si accenderà domani alle ore 21.05 allo Stadio San Paolo, match valido per i sedicesimi di andata dell’Europa League. Decaduta dalla Champions, la squadra campana, non perde comunque di vista l’obbiettivo europeo, ma la sfida di domani sera di certo non sarà una passeggiata per i partenopei. Nonostante il calore del proprio tifo infatti Sarri e il Napoli dovrà fare necessariamente a meno di qualche acciaccato tra i suoi titolari oltre che del bomber di riferimento Dries Mertens, squalificato per questo turno. Andiamo allora ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni della partita tra Napoli e Lipsia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Per Napoli-Lipsia, come per le altre partite di questa edizione dell’Europa League, è prevista una ampia copertura mediata, offerta dalla piattaforma satellitare di Sky che ne detiene i diritti esclusivi. Appuntamento quindi con la diretta tv della partita del San Paolo alle ore 21.05 ai canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, con possibilità di assistere al match in diretta streaming video tramite l’app dedicata Sky Go, riservata ai soli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIPSIA

I DUBBI DI SARRI

Con Albiol acciaccato, Dries Mertens squalificato e soprattutto il sogno scudetto che pare aver catalizzato tutta l’attenzione del club azzurro, le scelte di Sarri per la probabile formazione da mettere in campo domani a San Paolo potrebbero non essere poi così prevedibili. Ovviamente il tecnico del Napoli non si discuterà dal solito 4-3-3 anche se i ballottaggi non saranno pochi alla vigilia di questa prova per l’Europa League. Di sicuro non mancherà Pepe Reina tra i pali con davanti a sé Koulibaly e Tonelli che dovrebbe quindi prendere il posto dello spagnolo: confermati sulle corsie più esterne della difesa Hysaj e uno tra Maggio e Mario Rui, con il primo favorito dato che l’ex Roma è stato utilizzato come titolare in Campionato. Probabile un ampio turnover a centrocampo: Hamsik infatti potrebbe partire alla panchina, lasciando spazio a Zielinski, con Rog e Diawara a supporto in mediana. Attenzione però al ruolo di polacco, che potrebbe pure lasciare spazio al capitano, per fare da prima punta titolare in attacco. In caso contrario il tridente di partenza vedrebbe Ounas con il soliti Callejon e Insigne a supporto della giovane punta ex Bordeaux.

LE SCELTE DI HASENHUTTL

Contro una formazione così forte e in forma come è il Napoli, il tecnico del Lipsia, Ralph Hasenhuttl, ovviamente non potrà prescindere dai propri titolarissimi. Ovviamente le scelte per la probabile formazione tedesca saranno al netto dei lungodegenti e degli squalificati per questo turno di Europa League (nello specifico Stefan Ilsanker). In ogni caso il Lipsia non dovrebbe rinunciare al 4-4-2 come scelta tattica con Gulacsi tra i pali e davanti al numero 1 dei tedeschi, il duo centrale in difesa con Orban e Upamecano, mentre toccherà alla coppia Liamer-Kostermann, presidiare le corsie esterne. Occhio poi alla mediana, dove le maglie sono già state consegnate: Camp e Kaiser staranno al centro del reparto, con Burma e Keita attesi sulle fasce nonostante il doppio turno con la Bundesliga lo scorso venerdi. Qualche ballottaggio invece per Hasenhuttl in attacco sulle due punte: rimangono favoriti Poulsen e Werner, ma Jean Kevin Augustin scalpita dalla panchina.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 62 Tonelli, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski; 37 Ounas, 7 Callejon, 24 Insigne. All. Sarri

Lipsia (4-4-2): 32 Gulacsi; 27 Laimer, 4 Orban, 5 Upamecano, 16 Klostermann; 44 Kampl, 8 Keita, 24 Kaiser, 17 Bruma; 9 Poulsen, 11 Werner All. Hasenhuttl

© Riproduzione Riservata.