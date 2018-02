NAPOLI, SARRI/ Il tecnico dei campani snobba la Juventus: "Ieri ho visto il City, perché mi dà gusto"

Napoli, parla Sarri: “Europa League al limite della follia e la Lega non ci aiuta”. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in conferenza stampa, in vista della sfida di domani col Lipsia

14 febbraio 2018 - agg. 14 febbraio 2018, 16.42 Davide Giancristofaro Alberti

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli - LaPresse

Il giorno dopo Juventus-Tottenham è anche la vigilia di Napoli-Lipsia. Continua a distanza la sfida tra bianconeri e azzurri che si danno un solo punto di distanza nella classifica della Serie A. Il tecnico del club campano Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport, snobbando di fatto i bianconeri: "La Juventus? Non mi interessa quello che fa in Champions League, assolutamente. Ieri ho visto il Manchester City di Pep Guardiola perché mi dà gusto vederlo. Spero che passino il turno perché sono una squadra italiana". Parole che di certo non porteranno i bianconeri a una rispota anche per evitare di rendere il clima ancor più infuocato di quello che è già. Di certo però Maurizio Sarri tra le righe alza ancora una volta la contesa per la vittoria dello Scudetto che nel weekend vedrà prendere il via a un'altra giornata interessante. (agg. di Matteo Fantozzi)

"LA LEGA NON CI AIUTA"

Conferenza stampa dell’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri. Il tecnico del club partenopeo ha parlato in vista della sfida contro il Lipsia, il match di Europa League in programma domani sera allo stadio San Paolo. La guida degli azzurri punta il dito contro la seconda competizione europea per club, definendole folla per via del calendario: «Nonostante sia una competizione europea importante, è una manifestazione ai limiti della follia – dice Sarri - giochiamo di giovedì sera e rientriamo in campo 60 ore dopo e tutto ciò non ci aiuta. Inoltre la Lega sicuramente non ci aiuta, ad esempio il Lipsia ha giocato di venerdì». Non è la prima volta che l’allenatore del Napoli si lamenta con il calendario, come del resto già fatto in passato dal suo presidente, Aurelio De Laurentiis.

LE PAROLE SUL LIPSIA E L’EUROPA LEAGUE

Del resto, è molto complicato realizzare un calendario che vada bene a tutte le big, viste le molteplici manifestazioni che si svolgono nel corso della stagione, senza dimenticarsi poi degli impegni delle varie nazionali. Sarri ha quindi parlato più specificatamente degli avversari di domani: «I tedeschi sono una squadra brillantissima, con due esterni di grande qualità e un centrocampo con qualità e quantità: ripeto che è una squadra che mi ha fortemente sorpreso, esprime un calcio molto veloce». L'ex tecnico dell'Empoli fa capire che la sua squadra non prenderà sottogamba l’impegno europeo, nonostante non si tratti appunto di un torneo assolutamente di prestigio come la Champions League: «Se vogliamo fare un salto di qualità – afferma - dobbiamo trovare le motivazioni per vincere, abbiamo delle difficoltà numeriche in questo momento: domani saremo 18 compresi i portieri. Dobbiamo riuscire ad avere la stessa testa per tutte le competizioni nonostante ci sia il turnover, ma una squadra prima di diventare grande in Europa, deve esserlo nel suo paese».

