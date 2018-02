Olimpiadi Invernali 2018, Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e gli italiani oggi in gara

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

Mikaela Shiffrin (LaPresse)

Quella di oggi 14 febbraio, sarà di nuovo una giornata di gare emozionanti alle Olimpiadi Invernali 2018: a Pyeongchang siamo ormai al quinto giorno da quando è stato acceso il braciere olimpico e il medagliere generale comincia ad assumere una figura più precisa. Ovviamente non mancheranno le finali: in programma per la giornata odierna (o meglio la notte e la mattina italiana) saranno ben sei e gli italiani in gara ovviamente non mancheranno. Dopo le soddisfazioni e le medaglie arrivate da Windisch, Fontana e Pellegrino, chi si coprirà di nuovo di gloria tra gli azzurri oggi? Di sicuro ci aspettiamo grandi cose dai duetti italiani Della Monica-Guarise e Marchie-Hotarek attesi alle ore 2.00 (della notte italiana, ma le ore 10 in Cosa del Sud) alla Gangneug Arena per il programma corto del pattinaggio artistico. Con loro scenderanno sul ghiaccio anche la nazionale italiana di Curling maschile che affronterà oggi il primo round robin.

LE MEDAGLIE IN PALIO OGGI

Andando a scoprire più nel dettaglio il programma di questa giornata alle Olimpiadi Invernali 2018 vediamo che il calendario del 14 febbraio verrà ufficialmente inaugurato proprio dal pattinaggio artistico, ma l’appuntamento più atteso rimane la prova dello slalom femminile. Sulle piste di Pyoengchang ricordiamo che la prima manche si accenderà alle ore 2.15 italiane, mentre la seconda e decisiva prova avrà inizio solo alle ore 5.45 secondo il fuso italiano. Ovviamente tali appuntamenti sono da considerarsi tempo permettendo, visto che il vento e il freddo hanno già costretto gli organizzatori a fare ampi spostamenti nel calendario dello sci alpino. Proseguendo nell’elenco vediamo che alle 2.30 si accenderà la finale dello snowboard Halfpipe maschile (nessun italiano), mentre nel frattempo avranno inizio le prove di combinata nordica (trampolino ore 7.00 e 10 km attesa alle ore 9.45), e del curling. Alle 11.00 riflettori puntati sulla finale dei 1000m del pattinaggio di velocità, con la prova del biathlon femminile che invece avrà inizio alle ore 12.05, e dove speriamo che la compagine azzurra possa redimersi. Nel mentre continua il programma dell’hockey sul ghiaccio e ricordiamo che l’ultimo appuntamento con le finali di oggi a Pyeognchang sarà con lo slittino doppio, in calendario alle ore 12.20 fuso italiano.

ITALIANI E PROTAGONISTI

Visto ora nel dettaglio il programma delle gare oggi alle Olimpiadi invernali 2018 tocca vedere chi saranno gli italiani impegnati a Pyengchang, su cui puntare i riflettori, nella speranza di trovare una nuova medaglia per il tricolore. Ovviamente la prova regina oggi sarà quella della sci alpino: lo slalom femminile pare già cosa di Mikaela Shiffrin, prima candidata alla medaglia d’oro ma le nostre azzurre non sono meno pronte a farsi valere. Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela Moelgg, dopo le belle cose fatte vedere in Coppa del mondo, sono al top della forma per affrontare la complessa neve coreana che ieri ha già messo in scacco la squadra maschile in combinata. Occhi puntati poi nella prova del biathlon individuale femminile attesa all’Alpesia Cross Centre: qui Dorothea Wierer e Lisa Vitozzi sapranno di certo riscattarsi dopo le deludenti prestazioni offerte nelle gare precedenti.

