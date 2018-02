Pagelle/ Real Madrid Psg: i voti della partita (Champions League ottavi - primo tempo)

Le pagelle di Real Madrid Psg: i voti della super partita di Champions League, valida per l'andata degli ottavi di finale. Una grande parata di stelle al Santiago Bernabeu

14 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Real Madrid Psg, Champions League (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al Bernabeu le formazioni di Real Madrid e Paris Saint-Germain sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 1. Nel primo tempo i blancos provano a mettere il match in discesa sin dai minuti iniziali senza essere efficaci in fase offensiva, cosa che invece riesce bene ai parigini che riescono a sbloccare la situazione con Rabiot al 33', raccogliendo un pallone respinto corto sullo spunto del trio d'attacco dei francesi. Il pareggio arriva però al 45' con Cristiano Ronaldo dal dischetto, trasformando il calcio di rigore assegnato per fallo di Lo Celso su Kroos.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO REAL MADRID (PRIMO TEMPO): 6 Tenta di dettare subito il ritmo portandosi in avanti senza successo e subendo gli spunti precisi degli avversari. Reagisce bene allo svantaggio. MIGLIORE REAL MADRID (PRIMO TEMPO): CRISTIANO RONALDO 6,5 Si carica sulle spalle tutta la squadra firmando le occasioni per i suoi e la rete del pari. PEGGIORE REAL MADRID (PRIMO TEMPO): MODRIC 5 Perde colpevolmente Rabiot sull'azione del goal. VOTO PARIS SAINT-GERMAIN (PRIMO TEMPO): 6 Preferisce difendersi per poi cercare di ripartire e sbaglia poco in attacco portandosi per primo in vantaggio. La rete del pareggio si poteva evitare. MIGLIORE PARIS SAINT-GERMAIN (PRIMO TEMPO): NEYMAR 6,5 Sa di essere sotto i riflettori e cerca di entrare in tutte le azioni importanti dei suoi. PEGGIORE PARIS SAINT-GERMAIN (PRIMO TEMPO): LO CELSO 5 Commette il fallo che vale il pareggio dei blancos.

