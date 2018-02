Porto Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Porto-Liverpool: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. In Portogallo la compagine di Klopp cerca il pass per i quarti di Champions League.

14 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Porto-Liverpool, LaPresse

Porto-Liverpool, che sarà diretta dall'arbitro italiano Daniele Orsato, si gioca mercoledì 14 febbraio alle ore 20.45 e sarà una delle due sfide che riapriranno il programma della Champions League 2017-2018 dopo la pausa invernale, con le gare d'andata degli ottavi di finale. Si riapre il fronte europeo per le due squadre, alle prese con una stagione ricca di contenuti. Il Porto guida il campionato lusitano con due punti di vantaggio sulla coppia Benfica-Sporting Lisbona, ma con una partita disputata in meno che porta dunque virtualmente a cinque le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici.

Il fronte europeo resta comunque importante per una squadra che all'alba degli anni 2000 ha dominato in Europa, conquistando sia la vecchia Coppa UEFA sia la Champions League. Il Liverpool in Premier League è reduce da un'importante vittoria sul campo del Southampton, che ha portato i Reds a mantenere il terzo posto in classifica e soprattutto a staccare di quattro punti il Chelsea quinto e di ben nove lunghezze l'Arsenal sesto, dati molto importanti in ottica Champions League. Senza considerare che il Manchester United è tornato al secondo posto distante solo due lunghezze per la squadra di Klopp, che vede irraggiungibile solamente il Manchester City capolista.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Match trasmesso in diretta tv per gli abbonati Mediaset Premium in esclusiva sul canale Premium Sport 2 HD del digitale terrestre pay, con diretta streaming video via internet disponibile sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIVERPOOL

All'Estádio do Dragão di Oporto si scontreranno queste probabili formazioni. Porto in campo con José Sa tra i pali, l'uruguaiano Maxi Pereira sulla corsia laterale di destra in difesa e il brasiliano Telles impiegato come esterno mancino, con il suo connazionale Felipe e il messicano Reyes a formare la coppia centrale di difesa. Un altro messicano, Herrera, si muoverà come centrale di centrocampo al fianco di Sergio Olivera, mentre la fascia destra sulla mediana sarà presidiata da un terzo messicano, Corona, e la fascia sinistra da un altro brasiliano, Otavio, con il connazionale di quest'ultimo, Soares, a far coppia in attacco con il maliano Marega. Risponderà il Liverpool con il tedesco Karius in porta, Alexander-Arnold impiegato in posizione di terzino destro e lo scozzese Robertson in posizione di terzino sinistro, mentre il camerunese Matip e l'olandese Van Dijk saranno i due difensori centrali. Oxlade-Chamberlain, l'altro olandese Wijnaldum e il tedesco Emre Can giocheranno a centrocampo alle spalle del brasiliano Firmino, l'egiziano Salah e il senegalese Mané.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-4-2 per Sergio Conceicao, campione d'Italia con la Lazio nel 2000 ed ora tecnico del Porto, 4-3-3 per l'allenatore tedesco del Liverpool, Jurgen Klopp. Lo scontro tattico promette scintille, con le due squadre che si sono affrontate per l'ultima volta in Europa nella fase a gironi della Champions League 2007/08. Il 18 settembre 2007 a Oporto le due squadre hanno pareggiato uno a uno, porto in vantaggio con Lucho Gonzalez su rigore ma raggiunto da un gol di Kuyt. Ad Anfield, vittoria per quattro a uno del Liverpool il 28 novembre 2017, doppiette di Fernando Torres e Crouch, gol della bandiera dei lusitani di Lisandro Lopez.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote equilibrate, ma i bookmaker vedono comunque gli inglesi favoriti per la vittoria in teasferta, con Bwin che quota 2.30 l'affermazione esterna e William Hill che alza fino a 3.10 la quota per l'affermazione interna e propone a 3.50 la quota relativa al pareggio. Bet365 offre invece le quote dell'over 2.5 e dell'under 2.5 rispettivamente a 1.72 e 2.07.

© Riproduzione Riservata.