Probabili formazioni/ Borussia Dortmund Atalanta: diretta tv, orario, notizie live (Europa League sedicesimi)

Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia. Nerazzurri in Germania per i sedicesimi di Europa League

14 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Borussia Dortmund Atalanta (LaPresse)

Borussia Dortmund Atalanta segnerà per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini una serata da ricordare: appuntamento di lusso con l’andata dei sedicesimi dell’Europa League, le due formazioni scenderanno in campo alle ore 19.00 di domani sera nel prestigioso scenario del Westfalen Stadion. L’Atalanta in questo suo ritorno nelle Coppe europee continua a ‘regalarsi’ avversari di lusso: sfide difficili ma anche affascinanti, che almeno nella fase a gironi hanno esaltato la Dea bergamasca. Sarà così anche stavolta? Per iniziare a capire che cosa ci potrà riservare la partita, andiamo adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Borussia Dortmund Atalanta alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Borussia Dortmund Atalanta sarà visibile in diretta tv naturalmente sulla piattaforma satellitare, dal momento che Sky detiene i diritti per trasmettere tutta l’Europa League: l’appuntamento per questa partita sarà su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 (canali numero 203 e 252), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND ATALANTA

LE SCELTE DI STOGER

Rispetto al cammino autunnale nel girone di Champions League chiuso poi al terzo posto, il Borussia Dortmund ha cambiato allenatore passando dall’olandese Peter Bosz all’austriaco Peter Stoger. La brutta notizia per i gialloneri tedeschi è che l’infermeria è ancora piena, con ben sette elementi ancora indisponibili, mentre non ci saranno giocatori squalificati. Fondamentale però il recupero di Reus, che potrebbe trovare spazio almeno a partita in corso. Nuovo anche l’attaccante di riferimento: a gennaio è partito Aubameyang, ormai separato in casa, mentre dal Chelsea di Conte è arrivato Batshuayi, che domani sera guiderà l'attacco del Borussia Dortmund con Pulisic, Kagawa, Gotze e Schurrle alle sue spalle. Tanti nomi di lusso, per l’Atalanta sarà un esame davvero impegnativo. Modulo 4-1-4-1, ci sarà Weigl come regista basso davanti alla difesa che sarà imperniata sulla coppia di centrali Sokratis-Toprak.

LE MOSSE DI GASPERINI

Gasperini ritrova Caldara al centro della difesa e il Papu Gomez davanti, anche se una certa cautela va comunque conservata, soprattutto per l’argentino: i due sono stati risparmiati nelle scorse giornate di campionato proprio pensando a questa sera e all’affascinante impegno di Europa League a Dortmund, una delle notti più importanti nella storia dell’Atalanta. Cornelius è in vantaggio su Petagna per una maglia da titolare come prima punta, saranno confermati Hateboer e Spinazzola sugli esterni del 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini. Dentro anche De Roon e Freuler a fare da schermo per le incursioni di Cristante, ormai colonna della formazione nerazzurra. Ilicic pronto a sostituire il Papu Gomez, in difesa come al solito sono in tre per quattro maglie, molto dipenderà naturalmente da Caldara.

TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl; Pulisic, Kagawa, Gotze, Schurrle; Batshuayi. All. Peter Stoger.

Squalificati: nessuno.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Cornelius, Gomez. All. Gian Piero Gasperini.

Squalificati: nessuno.

