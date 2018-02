Probabili formazioni/ Ludogorets Milan: diretta tv, orario, notizie live (Europa League sedicesimi)

Probabili formazioni Ludogorets Milan: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia. Rossoneri in Bulgaria per i sedicesimi di Europa League

14 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Ludogorets Milan (Foto LaPresse)

Ludogorets Milan si gioca per l’andata dei sedicesimi di Europa League: appuntamento alle ore 19.00 di domani sera in Bulgaria, dove le due formazioni si sfideranno nei primi 90 minuti di un duello che si completerà settimana prossima a San Siro. Gennaro Gattuso vuole confermare anche in Europa la crescita mostrata ultimamente in campionato, perché le Coppe da sempre sono per i rossoneri un palcoscenico importante e perché c’è da provare a vincere per la prima volta quella che un tempo si chiamava Europa League. Allora andiamo adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Ludogorets Milan alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ludogorets Milan sarà visibile in diretta tv naturalmente sulla piattaforma satellitare, dal momento che Sky detiene i diritti per trasmettere tutta l’Europa League: l’appuntamento per questa partita sarà su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (canali numero 201 e 251), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS MILAN

LE MOSSE DI DIMITROV

In Bulgaria il campionato è fermo da circa due mesi e riprenderà solo il 18 febbraio, un aspetto che potrebbe influire sul match. Oltretutto il Ludogorets dovrà fare i conti con ben tre giocatori squalificati, che sono Natanael, Dost e Keseru, aspetto che naturalmente andrà ad incidere molto sulle scelte dell’allenatore Dimitar Dimitrov. Tuttavia la rosa del Ludogorets è rimasta praticamente la stessa a gennaio e il tecnico dei bulgari si affiderà al consueto 4-2-3-1 con Marcelinho, Lukoki e Dyakov (in ballottaggio con Wanderson) ad agire sulla linea dei trequartisti alle spalle di Vura, che sarà sicuramente la prima punta in assenza appunto dello squalificato Keseru.

LE SCELTE DI GATTUSO

Gennaro Gattuso potrebbe operare qualche cambio rispetto alla partita contro la SPAL, anche perché questo periodo sarà decisamente fitto di impegni e di conseguenza il Milan avrà l’esigenza di fare turnover. Ad esempio André Silva è pronto a tornare titolare al centro dell'attacco, sperando che l’aria dell’Europa League faccia ancora una volta bene all’attaccante portoghese: con lui ci saranno senza dubbio Suso e poi uno tra Borini e Calhanoglu nel 4-3-3 rossonero. In difesa Calabria, che era squalificato in campionato, dovrebbe costituire la novità e prendere il posto di Abate come terzino destro, a centrocampo si profila invece un possibile ballottaggio fra Biglia e Montolivo per il posto da regista, con i due ex atalantini Kesise e Bonaventura a completare il reparto.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS MILAN: TABELLINO

LUDOGORETS (4-2-3-1): Broun; Cicinho, Plastun, Moti, Vasilev; Anicet, Goralski; Lukoki, Marcelinho, Dyakov; Vura. All. Dimitar Dimitrov.

Squalificati: Natanael, Dost, Keseru.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu. All. Gennaro Gattuso.

Squalificato: Locatelli.

© Riproduzione Riservata.