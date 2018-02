Probabili formazioni/ Porto Liverpool: quote e le ultime notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Porto Liverpool: quote le ultime notizie. Parecchi i dubbi in casa dei Reds per Klopp, che dovrà fare a meno di Clyne, Emre Can e Countinho, ora al Barça.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Porto Liverpool (LaPresse)

Si accederà oggi alle ore 20.45 Porto-Liverpool, sfida valida come match di andata degli ottavi di finale della Champions League, attesa al Estadio Do Dragao. Il match è sicuro valore, soprattuto se oltre alla posta in palio ricordiamo il grande valore intrinseco delle due formazioni attese in campo quesa sera. Tra indisponibili e squalificati, e al termine della finestra del calciomercato invernale, notiamo che entrambe le compagini scenderanno in campo in una versione nuova rispetto ai precedenti appuntamenti nelle competizioni europei. In casa Liverpool ad esempio, Klopp ha perso Coutinho, tra i maggior marcatori dei Reds nella Champions League. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio le scelte dei rispettivi tecnici per le probabili formazioni di Porto-Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita in programma questa sera in terra lusitana alle ore 20.45, ecco che il portale di scommesse snai consegna il favore del proprio pronostico alla compagine inglese. cConsiderando le quote per l’1x2 ecco infatti che il successo del Porto è stato dato a 3.05, contro il 2.30 fissato invece per la vittoria del Liverpool: pareggio valutato invece a 3.45.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIVERPOOL

LE SCELTE DI CONCEIÇAO

Per il grande ritorno in Champions League del club lusitano, il tecnico del Porto Sergio Conceiçao potrebbe anche ritornare al ben noto 4-4-2, benchè non siano pochi gli uomini ancora in dubbio per via di qualche acciacco fisico. In ogni caso per la probabile formazione del Porto dovremmo vedere tra i pali ancora Josè Sa, con il duo Telles-Ricardo Pereira chiamati a coprire le fasce esterne. Qualche dubbio in più sui nomi che completeranno il reparto: se Osorio pare confermato, il tecnico dovrà vedere chi scegliere tra l’acciaccato Marcano e Reyes. Non ci sono dubbi invece nel distribuire le maglie in mediana: qui troveremo Herrera e Oliveira al centro del reparto con Corona e Brahimi a difesa dei corridoi più esterni. Spazio ai ballottaggi in attacco: Aboubakar rimane in dubbio, ma il camerunese è senza dubbio il bomber di riferimento del Porto in Champions League. In caso di schieramento a due punte quindi dovrei vedere uno tra Soares e Marega assieme a Torres.

LE MOSSE DI KLOPP

Parecchio movimento poi è atteso anche nella probabile formazione del Liverpool, dove si contano alcuni squalificati, ma soprattutto qualche assenza pesante, come Coutinho che ha lasciato la maglia del Reds in questa finestra di calciomercato invernale. Ecco quindi che nel 4-3-3 le scelte di Klopp per le maglie da titolari in mediana cadranno sul terzetto composto da Henderson, Wijnaldum e Oxalde Chamberlain, per coprire i vuoti lasciati da Emre Can (squalificato) e Coutinho (ora la Barça). Maggior certezze arrivano nella difesa, dove di fronte a Mignolet dovremmo vedere ancora Lovren e Klavan al centro, con Moreno e Gomez selezionati per coprire le corsie esterne. Non ci sono dubbi per il tecnico del club inglese anche per il tridente offensivo da mettere in campo all’Estadio do Dragao: imprescindibile Salah con Manè sull’esterno e Firmino prima punta.

IL TABELLINO

Porto (4-4-2): 12 Sa, 2 Ricardo Pereira, 4 Osorio, 23 Reyes, 13 Telles; 17 Corona, 27 Oliveira, 16 Herrera, Brahimi; 9 Torres, 29 Soares. Allenatore: Conceiçao

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Gomez, Lovren, Klavan, Moreno; Henderson, Wijnaldum, Oxalde Chamberlain; Mané, Firmino, Salah. Allenatore: Klopp

