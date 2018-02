Probabili formazioni/ Real Madrid Psg: quote e le ultime notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Real Madrid Psg: le quote e le ultime novità. Sfida tra grandi nomi in Champions League: sarà Neymar contro Cristiano Ronaldo.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Rea Madrid Psg (LaPresse)

Real Madrid-Psg è senza dubbio il big match di questo turno di andata dei sedicesimi di finale della Champions League: fischio d’inizio fissato quindi per oggi mercoledì 14 febbraio 2018 alle ore 20.45 al Bernabeu. La partita si annuncia come un banco di prova d’eccezione per entrambe le formazioni, dove ritroviamo nomi ben prestigiosi, da Cristiano Ronaldo e Neymar. In palio un solo posto ai quarti di finale per questa edizione della Champions League e appare senza dubbio un vero peccato che gli appassionati debbano ben presto dover fare a meno di una o dell’altra squadra oggi protagonista. In attesa perciò di conoscere il risultato di questa caldissima sfida di andata andiamo a analizzare più a fondo le scelte fatte dai entrambi i tecnici, considerando che al netto degli indisponibili, sia Zidane che Emery punteranno sui propri titolatissimi. Andiamo quindi ad approfondire le scelte fatte per le probabili formazioni del match Real Madrid-Psg.

QUOTE E PRONOSTICO

Al netto del periodo no che sta vivendo la compagine dei blancos, guardando le quote fissate alla vigilia dl portale di scommesse snai, vediamo che il pronostico arride proprio alla formazione di Zidane. Controllando le valutazioni per l’1x2 ecco che la vittoria del Real Madrid, oggi padrone di casa è stata quotata a 2.40, contro il 2.75 fissato invece per il successo del Psg: pareggio valutato infine a 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG

LE SCELTE DI ZIDANE

Come abbiamo prima annunciato in casa Real madrid il clima non è dei migliori, e le poche soddisfazioni raccolte finora saranno di certo una motivazione in più per ii Blancos per ritornare grandi in Europa. L’avversario poi è dei migliore in circolazione, il Psg: Zidane ovviamente punterà sui propri titolari, al netto degli assenti annunciati (come Carvajal). Ecco quindi che nel 4-3-3 del club spagnolo dovremmo rivedere Navas tra i pali, con la coppia Ramos-Varane al centro: sulle fasce sarà al solito Hakimi a prender il posto di Carvajal, con Marcelo posto sulla corsia opposta in difesa. Pochi i dubbi in mediana: qui in cabina di regia rivedremo Casemiro, dopo che ha osservato un turno di riposo contro la Real sociedad nella Liga spagnola: con lui il reparto vedrà anche Kross e Modric, questi impegnati in doppio turno. Nessun dubbio poi nel tridente d’attacco, dove Zidane punterà ovviamente sui propri cavalli di razza: troveremo quindi Benzema prima punta, con Cristiano Ronaldo e Bale sull’esterno.

LE MOSSE DI EMERY

Si punterà tutto sui titolari anche in casa del Paris Saint Germain: il match di questa sera è troppo prestigioso perché Emery possa rischiare qualche giocatore non al top della condizione. Ecco quindi che nel 4-3-3 parigino vedremo Arèola tra i pali, con davanti il duo centrale Marquinhos e Thiago Silva: toccherà al duo Dani Ales-Kurzawa a occuparsi delle corsie più esterne. In mediana ovviamente non potrà mancare il talento di Marco Verratti, sostenuto dal volto nuovo Lo Celso e Rabiot a completare la zona. Tridente super confermato per l’attacco del Psg: sono ovviamente irrinunciabili Di Maria, Cavani e Neymar, benchè alla vigilia anche Mbappè possa giocarsi le sue carte nella lista della probabile formazione di Emery.

IL TABELLINO

Real Madrid (4-3-3): 1 Keylor Navas; 19 Hakimi, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 10 Modric, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Bale, 9 Benzema, 7 Cristiano Ronaldo Allenatore: Zidane

Psg (4-3-3): 6 Aréola; 32 Dani Alves, 5 Marquinhos, 2 Thiago Silva, 20 Kurzawa; 6 Verratti, 18 Lo Celso, 25 Rabiot; 11 Di Maria, 9 Cavani, 10 Neymar Allenatore: Emery

© Riproduzione Riservata.