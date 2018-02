Probabili formazioni/ Steaua Bucarest Lazio: diretta tv, orario, notizie live (Europa League sedicesimi)

Probabili formazioni Steaua Bucarest Lazio: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia. Capoitolini in Romania per i sedicesimi di Europa League

14 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Steaua Bucarest Lazio (LaPresse)

Steaua Bucarest Lazio segna il ritorno dell’Europa League per i biancocelesti di Simone Inzaghi: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 21.05 di domani sera a Bucarest e per la Lazio riprendere l’avventura europea potrebbe fare bene in un momento in cui in campionato sono arrivate tre sconfitte consecutive che hanno relegato la Lazio al quinto posto. Urge ripartire e un sorriso europeo avrebbe naturalmente un effetto benefico decisamente importante. Andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Steaua Bucarest Lazio alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Steaua Bucarest Lazio sarà la partita di Europa League visibile in diretta tv anche in chiaro su Tv8, naturalmente canale numero 8 del telecomando. Il match sarà comunque visibile anche sulla piattaforma satellitare, dal momento che Sky detiene i diritti per trasmettere tutta l’Europa League: l’appuntamento sarà su Sky Sport Mix, Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 (canali numero 106, 203 e 252), oltre che in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go per chi non potesse mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI STEAUA BUCAREST LAZIO

LE SCELTE DI DICA

Formazione tipo per la Steaua Bucarest che l’allenatore Nicolae Dica dovrebbe schierare in campo con un modulo 4-2-3-1. Da segnalare che non ci saranno giocatori squalificati tra i romeni, che tecnicamente dovremmo chiamare FCSB perché la storica Steaua Bucarest è fallita e la società che le è subentrata non ha ancora acquisito il glorioso nome della squadra più celebre di Romania. L’unico punto di riferimento offensivo sarà il francese Gnoheré, con alle sue spalle sulla linea dei trequartisti il terzetto formato da Man, Achim e il capitano Tanase. Si candidano però per un posto dal primo minuto anche Coman in attacco e Pintilii in mezzo al campo, che in questo momento indichiamo però fuori dall’undici titolare più probabile.

LE MOSSE DI INZAGHI

Possibile turnover per Simone Inzaghi, seguendo il modello che in autunno era stato vincente su entrambi i fronti: le novità sono attese soprattutto in attacco, dove Nani e Caicedo potrebbero dare un turno di riposo a Luis Alberto e Immobile, con il portoghese alle spalle del sudamericano in un modulo 3-5-1-1. Anche De Vrij potrebbe rimanere in panchina e di conseguenza domani sera a Bucarest dovrebbero esserci Caceres, Bastos e Radu a comporre la linea difensiva biancoceleste. Basta e Lukaku saranno gli esterni di centrocampo, in mediana avrà una chance importante il giovane Murgia. Felipe Anderson va verso un'altra esclusione, almeno per quanto riguarda la formazione titolare anche se è tornato in questi giorni ad allenarsi regolarmente con il gruppo.

TABELLINO

STEAUA (4-2-3-1): Nita; Enache, Larie, Balase, Momcilovic; Popescu, Nedelcu; Man, Achim, Tanase; Gnoheré. Allenatore: Nicolae Dica.

Squalificati: nessuno.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Bastos, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Murgia, Lukaku; Nani; Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

