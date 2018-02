Ravenna Benfica/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Challenge Cup)

Diretta Ravenna Benfica: info streaming video e tv. I ragazzi di Fabio Soli sono di nuovo padroni di casa per la Challenge cup: in campo per capovolgere lo storico con i lusitani.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Ravenna (da facebook ufficiale)

Ravenna-Benfica, diretta dagli arbitri Cihat Fitincioglu e Yael Dotan, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledi 14 febbraio al Pala De Andrè: fischio d’inizio atteso per le ore 19.00 per la Challenge Cup. La compagine di Fabio Soli tonra quindi in campo per la terza coppa per club in Europa e lo fa ormai ai quarti di finale. Anche se questo è solo il match di andata, non occorre ripetere come sia importante per i romagnoli trovare subito un gran successo, da amministrare poi nella trasferta in Portogallo, che si annuncia più che complicata. A rendere poi ancor più caratteristico l’incontro di questa sera, anche il passato che lega questi due club e che vede i lusitani in vantaggio: Ravenna riuscirà a capovolgere lo storico?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Challenge Cup Ravenna e Benfica non sarà visibile in diretta tv e inoltre non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video ufficiale della partita. Consigliamo quindi a tutti gli appassionati di collegarsi ai profili social del club romagnolo per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo al Pala De Andrè.

IL CONTESTO

La sfida tra Ravenna e Benfica in questo quarto di finale di andata alla Challenge cup non potrebbe vedere i due club più in forma di così. Considerando per primi i padroni di casa ecco che la compagine di Fabio Soli, dopo aver affrontato da vera protagonista la prima fase del tabellone della terza coppa europea, sta pure vivendo un momento importante nel campionato nazionale e non solo. I romagnoli sono di ritorno da ben 5 successi di fila rimediati negli ultimi 5 match disputati e nella superlega al momento occupano l’ottava posizione con 35 punti accumulati in 22 partite disputate. Numeri consistenti ma che andranno incrementati, specie se il club di Soli vorrà confermare un posto nel tabellone die play of scudetto oltre che in Europa. Dall'altra parte del campo ecco che anche i lusitani si stanno dando da fare, sul continente come pure nel campionato nazionale. Esaminando la situazione del Benfica nella Divisao A1 ecco che vediamo che gli ospiti oggi al Pala De Andrè sono la seconda forza del campionato con 54 punti raccolti in 21 incontri finora affrontati.

