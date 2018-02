Real Madrid Paris SG/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Real Madrid-Paris SG: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Al Bernabeu va in scena una sorta di finale anticipata tra le due big d'Europa.

14 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Real Madrid-Paris SG, LaPresse

Real Madrid-Paris Saint Germain, che sarà diretta dal nostro Gianluca Rocchi e si gioca mercoledì 14 febbraio alle ore 20.45, sarà probabilmente il big match degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. Match di grande fascino quello che andrà in scena al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid reduce da tre vittorie nelle ultime quattro edizioni di Champions League ma in fase calante, come dimostrano i diciassette punti di svantaggio accumulati sul Barcellona primo nella Liga, proverà a frenare l'assalto di una delle maggiori pretendenti alla vittoria della Coppa dalle grandi orecchie quest'anno, ovvero un Paris Saint Germain che a sua volta nella Ligue 1 francese ha messo dodici punti tra di se e il Monaco secondo, e ora può provare a concentrarsi esclusivamente sull'impegno europeo. Negli ultimi quindici impegni tra Ligue 1 e Coppa di Francia, il PSG ha ottenuto quattordici vittorie e una sola sconfitta, contro il Lione in trasferta.

Nonostante questo, l'Europa è una sorta di Sacro Graal per una squadra che ha investito come pochissime altre in Europa e nel Mondo, senza trovare però ancora la consacrazione continentale. Dall'altra parte il Real sembra chiamato più che altro ad evitare clamorosi patatrac nella Liga, difendendo la qualificazione alla prossima Champions League con cinque punti di vantaggio sul Villarreal quinto. La vittoria del Mondiale per Club nello scorso dicembre potrebbe aver segnato però la fine dello straordinaro ciclo di Zinedine Zidane sulla panchina dei Blancos, a meno che proprio dalla Champions League non possa arrivare quel colpo di coda in grado di trasformare una stagione da anonima a straordinariamente vincente anche quest'anno.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre di Canale 5, disponibile anche alla visione sul digitale terrestre pay di Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD. Diretta streaming video dell'incontro disponibile, sempre per gli abbonati al digitale terrestre pay, collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID PSG

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Santiago Bernabeu: Real Madrid in campo con il portiere del Costa Rica, Keynor Navas, alle spalle di una difesa a quattro con Sergio Ramos e il francese Varane schierati come centrali, Carvajal impiegato in posizione di terzino destro e il brasiliano Marcelo in posizione di terzino sinistro. Il tedesco Kroos si muoverà per vie centrali a centrocampo al fianco del croato Modric, Lucas a destra e Asensio a sinistra saranno i due esterni laterali sulla mediana. In attacco, al fianco del centravanti transalpino Benzema ci sarà il solito Cristiano Ronaldo, col Pallone d'Oro reduce da una tripletta realizzata alla Real Sociedad. Risponderà il Paris Saint Germain con il portiere Areola dietro una difesa a quattro con lo spagnolo Berchice esterno laterale mancino e il brasiliano Dani Alves laterale di destra, col suo connazionale Marquinhos e Kimpembe difensori centrali. A centrocampo al fianco di Diarra giocheranno Rabiot e l'argentino Lo Celso, mentre l'asso brasiliano Neymar affiancherà Mpabbé e l'argentino Di Maria nel tridente offensivo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Zinedine Zidane è ai ferri corti al Real Madrid, l'ultima conferenza stampa è stata molto tesa ma il tecnico insisterà sul 4-4-2 che ha riportato tatticamente un po' di equilibrio nel Real. Risponderà il 4-3-3 di Unay Emery in un Paris Saint Germain che ha già messo in cassaforte il titolo Nazionale, ma che coltiva il grande sogno della Champions League, obiettivo primario da quando si è insediata la proprietà araba del club. Che dovrà sfatare però il tabù Real Madrid, mai battuto in questo nuovo corso: in quattro incontri dal 2013 ad oggi, tre vittorie del Real Madrid ed un pareggio il 21 ottobre del 2015 al Parco dei Principi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote per le scommesse, i bookmaker considerano il Real Madrid favorito con grande moderazione, con successo interno quotato 2.50 da William Hill, mentre Bet365 fissa a 3.75 la quota del pareggio, mentre Betclic propone a 2.75 la quota per la vittoria esterna. Unibet quota 1.45 l'eventuale over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 2.80.

