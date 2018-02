Risultati Champions League/ Diretta gol live score: ottavi, partite d'andata (oggi 14 febbraio)

Risultati Champions League diretta gol live score degli ottavi, partite d'andata (oggi 14 febbraio). In campo il big-match Real Madrid-Psg e Porto-Liverpool

14 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Champions League (Foto LaPresse)

La Champions League sarà protagonista anche oggi: forse qualcuno litigherà nella sera di San Valentino, ma il programma delle due partite d’andata degli ottavi di finale che si disputeranno questa sera è decisamente affascinante. Ricordiamo ancora che le partite d’andata sono spalmate su ben due settimane: le prime due sono state disputate ieri sera e altre due oggi, poi di nuovo due e due martedì e mercoledì prossimo e sarà così anche per il ritorno. Quello che però ci interessa maggiormente è naturalmente sapere quali sono le partite che ci attendono: oggi alle ore 20.45 si giocano il big-match Real Madrid-Paris Saint Germain e un’altra sfida comunque interessante come Porto-Liverpool.

ANDATA OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Gli occhi di tutti saranno puntati sul Santiago Bernabeu, dove si affronteranno la squadra che ha vinto le ultime due edizioni della Champions League e quella che punta a vincere per la prima volta il massimo trofeo europeo per coronare la propria crescita: la Ligue 1 non può bastare a un Psg che in Francia salvo clamorose sorprese (come il Monaco dell’anno scorso) non ha rivali e dunque deve conquistare la Champions League per essere definitivamente consacrato ai massimi livelli internazionali non solo dal punto di vista degli acquisti record ma anche in campo, che è poi l’unica cosa che conta. Dall’altra parte c’è però un Real Madrid che quest’anno sta faticando molto in campionato, dato che è solamente quarto a 17 punti di ritardo dal Barcellona e deve dunque ringraziare il fatto che da quest’anno le prime quattro vanno tutte direttamente in Champions perché altrimenti sarebbe a rischio preliminari. La verità è però che l’avventura di Zinedine Zidane potrebbe essere clamorosamente al capolinea se il Real Madrid uscisse subito anche dalla Champions League: sarà un incrocio a dir poco esplosivo.

Porto Liverpool inevitabilmente rischia di passare in secondo piano, ma si tratta comunque di una sfida fra due squadre che hanno scritto pagine gloriose del calcio europeo. Il Porto è praticamente una costante nella presenza almeno agli ottavi ed è anche l’unica squadra portoghese rimasta in corsa, dunque avrà l’onore e l’onere di rappresentare una Nazione di primissimo livello, il Liverpool invece punta a tornare protagonista come da qualche anno non riesce più ai Reds. La stagione della squadra di Jurgen Klopp è finora positiva anche il campionato, terzo posto in Premier League dove naturalmente sarà fondamentale rimanere fra le prime quattro, ma entrando ai quarti di Champions League avrebbe naturalmente un sapore ancora migliore.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE

Oggi ore 20.45

Real Madrid-Paris Saint Germain

Porto-Liverpool

