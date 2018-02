SHAUN WHITE, OLIMPIADI PYEONGCHANG 2018/ Lo snowboarder conquista la sua terza medaglia d'oro

Shaun White ha conquistato la medaglia d'oro durante le Olimpiadi di Pyeongchang 2018. Per lo snowboarder americano, si tratta della terza medaglia d'oro in carriera.

Shaun White, medaglia d'oro a Pyeongchang 2018 (Web)

Lo snowboarder Shaun White ha conquistato il terzo oro olimpico, durante i giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018, al termine della finale nella specialità di halfpipe. Per lo snowboarder di San Diego, come già anticipato, si tratta della terza medaglia d'oro dopo le precedenti due ottenute durante i giochi invernali di Torino 2006 e di Vancouver 2010. La medaglia conquistata da Shaun White è storica anche perché si tratta della centesima medaglia d'oro ottenuta dagli Stati Uniti durante i giochi olimpici invernali. Gli USA sono il secondo paese a raggiungere questo traguardo dopo la Norvegia, già a quota 121 medaglie d'oro. Da quanto lo snowboard ha fatto il proprio debutto tra le discipline dei giochi olimpici invernali (la prima volta fu a Nagano 1998), gli Stati Uniti hanno conquistato il maggior numero di medaglie rispetto agli altri paesi ossia 14. Soffermandoci su quest'edizione delle Olimpiadi invernali, invece, per la compagine a stelle e strisce, si tratta della quarta medaglia ottenuta in altrettante gare.

SHAUN WHITE: IL GRAVE INCIDENTE DI QUATTRO MESI FA

Tornando all'impresa sportiva di Shaun White, lo snowboarder statunitense ha avuto la meglio sul giapponese Ayumu Hirano e sull’australiano Scottu James, rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo. Al Phoenix Snow Park, Shaun White ha ottenuto il punteggio finale di 97,750; il giapponese Hirano si è fermato a 95,250 mentre l'australiano James ha ottenuto il punteggio di 92. Con questa vittoria, Shaun White è riuscito a cancellare la delusione ottenuta durante la scorsa edizione delle Olimpiadi invernali tenutesi a Sochi quattro anni fa, al termine delle quali, lo snowboard 32enne non riuscì ad andare oltre un quarto posto, restando, quindi, fuori dal giro delle medaglie.

L'impresa di Shaun White ha ancora più valore se si pensa che, nell'ottobre scorso, lo snowboarder si rese protagonista, suo malgrado, di un grave incidente durante un allenamento che lo costrinse a trascorrere cinque giorni in prognosi riservata, a 62 punti di sutura in faccia e anche ad un'embolia polmonare. Il prossimo obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo 2020 dove White parteciperà nella disciplina dello skateboarding, al suo debutto nei giochi.

