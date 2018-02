Sudtirol Pordenone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risulto live

Diretta Sudtirol Pordenone: info streaming video e tv. Si accende al Druso il recupero della 21^ giornata di Serie C: i biancorossi riusciranno a rimediare agli ultimi 1 KO di fila?.

14 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Sudtirol Pordenone (LaPresse)

Sudtirol-Pordenone, diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta, è la partita in programma oggi mercoledì 14 febbraio 2018 allo stadio Druso: fischio d’inizio fissato per le ore 14.30 per questo recupero per il campionato della Serie C. Come è noto infatti l’originale scontro era stato previsto per la 21^ giornata della girone B, sempre allo stadio Druso. Lo scorso 29 dicembre però la direzione di gara aveva deciso di rinviare la partita per impraticabilità del campo: un’abbondante nevicata aveva colpito nelle ore appena precedenti la zona dell’impianto, determinando così l’inevitabile dilazione. Nonostante il ritiro ecco quindi che il match si accederà oggi e la situazione non potrebbe essere più che propizia, visto che entrambi i club approdano a questa partita da metà classifica del girone B, e avendo alle spalle almeno una sconfitta a testa a cui occorrerà porre subito rimedio.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che anche il match di recupero tra Sudtirol e Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL PORDENONE

Nonostante i due KO di fila rimediati dalla compagine biancorossa, è assai probabile che contro i ramarri in questo match il tecnico del Sudtirol Paolo Zanetti non voglia discostarsi dal solito 3-5-2 che abbiamo visto in stagione, puntando ancora una volta sui propri titolari, da cui però si aspetta decisamente qualcosa di più oggi in campo al Druso. In ogni caso tra i pali non mancherà Offredi, con Sgarbi, Frascatore e Vinetot chiamati a proteggere lo specchio nel solito reparto a 3. Sarà quindi a 5 il centrocampo biancorosso: in cabina di regia dovremmo rivedere Broh (anche se Candellone scalpita alla panchina): a fianco ecco poi il duo Fink-Berardocco, con invece Tait e Zanchi chiamati a presidiare i corridoi più esterni. Per l’attacco rimane qualche ballottaggio nella probabile formazione del Sudtirol: Gyasi rimane confermato ma Costantino rimane sul 50:50 per la maglia da titolare con Cia.

Come abbiamo visto anche il Pordenone è di ritorno da una sonora sconfitta in campionato (pesante il 3-0 rimediato contro la Feralpisalò): in ogni caso il tecnico del ramarri dovrebbe di nuovo puntare sul rombo 4-3-1-2 come scelta tattica, confermando tra parte dei titolari che se la son vista con i leoni del garda, nella speranza di vedere una forte reazione in campo oggi. Perilli per primo dovrà dare il meglio di se tra i pali: davanti al numero 1 ecco poi il duo in difesa con Bassoli e Stefani, mentre toccherà a De Agostini e Formiconi presidiare le corsie più esterne. Per la mediana pochi dubbi nel consegnare le maglie da titolari: Burrai sarà al centro con Misuraca sulla sinistra e uno tra Zammarini e Cicerelli sulla destra. Bombagi invece si collocherà sulla tre quarti. Ballottaggi aperti però per l'attacco della probabile formazione neroverde di Colucci: Nocciolini, Gerardi e Magnaghi rimango in lotta per le maglie delle due punte.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio del match di recupero tra Sudtirol e Pordenone, il portale di scommesse snai non esita nel consegnare proprio ai biancorossi il favore dl suo pronostico. Considerando le quote per l’1x2 ecco infatti che il successo dei padroni di casa al Druso è stato dato a 2.30, conto il 3.10 fissato invece per la vittoria dei ramarri: pareggio valutato invece a 3.05.

